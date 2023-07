Če gledamo ameriški indeks S&P 500, je za nami manj kot petina objav, se pa vseeno že kaže trend rezultatov. Pri prihodkih gledamo rast v višini 10 odstotkov, tudi dobički rastejo s 5-odstotno stopnjo glede na primerljiv kvartal v lanskem letu. V preteklem tednu je še največji pretres povzročila objava podjetja Tesla. V letošnjem letu je tečaj delnic zrasel za več kot 150 odstotkov, tokratna objava pa je povzročila kar nekaj pesimizma in posledično negativen vpliv na delnico. Sami rezultati so bili sicer zadovoljivi, skrbi pa napoved, da bo v naslednjem kvartalu proizvodnja avtomobilov nižja od načrtovane, in sicer zaradi modernizacije tovarn po vsem svetu. Upadati pa je začela predvsem marža – tako bruto kot neto marža upadata, deloma tudi zaradi pocenitve avtomobilov, s čimer se Tesla zaenkrat bori predvsem z močno kitajsko konkurenco. Tako so z upoštevanjem nižanja cen in prejema subvencij na ameriškem trgu določeni modeli cenejši tudi do 35 odstotkov. Cilj je seveda prodati čim več avtomobilov. Razlog za nižanje cen so tudi pogoji za pridobitev subvencije: avtomobili nad določeno vrednostjo niso več upravičeni do subvencije in posledično želi Musk z nižanjem cene povečati prodajo tudi na račun državnih subvencij. Vseeno so nižjo napovedano količinsko prodajo in upadanje marže borze »nagradile« z upadom tečaja za 10 odstotkov. Če spomnimo – Musk je dolgo časa trdil in obljubljal, da bruto marža nikoli ne bo upadla pod 20 odstotkov, kar pa se je tokrat zgodilo. Tudi začetek prodaje in množične proizvodnje poltovornjaka ostajata brez konkretnih datumov, čeprav je Musk samozavestno napovedal, da ne vidi težav na strani povpraševanja. Dodatno je Musk opozoril tudi na še vedno prisoten problem dobave polprevodnikov, predvsem podjetja Nvidia, ki naročenih količin ne zmore dobavljati v roku. Tesla jih potrebuje, da bi se lahko še bolj približal najvišji, peti stopnji avtonomnosti vožnje in po drugi strani za dokončanje njihovega superračunalnika, poimenovanega Dojo.

Po objavi rezultatov pa je upadel tudi tečaj družbe Netflix. V preteklem kvartalu so sicer pridobili več uporabnikov, kot so bile napovedi, vseeno pa so prihodki zaostali za načrtovanimi. Očitno je, da boj proti deljenju gesel za dostop do storitve še ne daje konkretnih rezultatov.