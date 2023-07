Člani 24-članskega politbiroja, ki predstavlja jedro približno 370-članskega centralnega komiteja, se tradicionalno sestanejo konec julija, da bi pred poletnim predahom ocenili aktualne gospodarske razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letos srečanje poteka v znamenju pešanja okrevanja po pandemiji covida-19, kar mednarodni analitiki pripisujejo predvsem skromnemu domačemu povpraševanju. S tem so se strinjali tudi člani politbiroja, ki so s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom na čelu pozvali k ukrepom za okrepitev potrošnje prebivalstva.

Kot AFP povzema kitajsko državno televizijo CCTV, so člani politbiroja sicer med drugim opozorili na »operativne težave« nekaterih podjetij, »visoka tveganja in skrite nevarnosti na ključnih področjih« ter na »izjemno zahtevno zunanje okolje«. »Politbiro se je strinjal, da mora Kitajska implementirati natančne in učinkovite makroekonomske regulativne ukrepe, okrepiti proticiklično delovanje ter povečati obvezne likvidnostne rezerve,« so navedli na CCTV.

Kitajski bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem letošnjem četrtletju na letni ravni zvišal za 6,3 odstotka, kar je več kot v prvem trimesečju, a manj od pričakovanj analitikov. Kitajski statistiki so ob objavi rezultatov ocenili, da je gospodarstvo v dobrem zagonu, mednarodni analitiki pa so ob tem opozorili na nizko primerjalno osnovo, saj je lansko leto zaznamoval covid-19.

AFP je ob tem izpostavila, da se je stopnja brezposelnosti med mladimi na Kitajskem junija zvišala na rekordnih 21,3 odstotka, potem ko je bila maja pri 20,8 odstotka.