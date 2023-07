Pekel, najhujša nočna mora in grozljivka so besede, s katerimi nekateri turisti opisujejo stanje na Rodosu zadnjih nekaj dni. Tam namreč že kakšen teden divjajo požari, zaradi katerih so lokalne oblasti z juga in jugovzhoda otoka samo konec tedna evakuirale več kot 20 tisoč turistov in domačinov. »Gre za največjo evakuacijsko operacijo na otoku doslej,« so potrdili. Z ognjem, gašenje katerega otežuje močan veter, se grški gasilci borijo na tleh in v zraku, pomoč pa so dobili tudi iz tujine. Poročil o smrtnih žrtvah in (huje) poškodovanih ni, bi pa naj osem oseb zaradi težav z dihanjem obiskalo bolnišnico. Najhuje je v krajih Kiotari in Lardos nedaleč od Lindosa, arheološkega bisera na četrtem največjem grškem otoku.

Večina Slovencev na severu uživa v dopustu

Prostor za na tisoče evakuiranih so pripravili v hotelih, šolah, športnih dvoranah, konferenčnih centrih. Med njimi so bile tudi tri slovenske družine, ki so se za pomoč obrnile na MZEZ in slovensko veleposlaništvo v Atenah. Za nasvet jih je prosila tudi skupina Slovencev, ki je želela na Rodos odpotovati včeraj. Rodos vsako leto obišče več tisoč slovenskih turistov. Trenutno jih je tam nekaj sto. »Po informacijah s terena se stanje umirja. V roku dneva ali dveh naj bi imele lokalne oblasti vse pod nadzorom,« je prepričan direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. Na otoku je trenutno nekaj čez sto njihovih letoviščarjev, kakšno desetino so jih pravočasno preselili drugam, tako da zanje ni bilo nobene nevarnosti. »Od 109 gostov jih je bilo 22 na požarno ogroženih območjih v krajih Kiotari in Lardos. V petek in v soboto so štirje šli v drug hotel, osemnajst pa v zbirni center. Tudi ti so sedaj že v drugem hotelu, kjer nadaljujejo dopust,« pa pravi Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi v agenciji Relax Turizem. Da se situacija umirja, pravi tudi Matevž Hrovat, direktor produkcije v Kompasu. Dvanajst svojih gostov so z juga otoka premestili na sever v drug hotel. »Pa ne zato, ker bi hoteli, v katerih so bivali, goreli. Ampak iz preventive,« je pojasnil. Večina Slovencev je trenutno na severu otoka, v krajih Kolymbia, Rodos, Kalithea, Faliraki, kjer je varno. To je tako, kot bi bili na dopustu v Ljubljani ali Kranju, ko je lani gorel Kras, je bil slikovit Hrovat. Grožnje zanje torej ni. Če jih ne bi domači spraševali, kaj se dogaja na Rodosu, sploh ne bi vedeli, da nekaj deset kilometrov južneje gori. Varnost potnikov je za vse sogovornike na prvem mestu, ki izpostavljajo prednost potovanja z agencijo. »Ta bo namreč vedno poskrbela za svoje turiste, ki tako niso prepuščeni sami sebi,« dodaja Knaus. Na pomoč so sicer priskočili tudi tistim, ki potujejo v lastni režiji. Na Rodos v vseh treh agencijah letijo ob sredah in sobotah, povečini na sever otoka, odpovedi zaenkrat nimajo v načrtu. Nekaj potnikov je stopilo v stik z njimi, pravico do odpovedi imajo, a doslej teh še niso zabeležili.

Kričala, da noče umreti

V večjih stiskah so se znašli turisti na južnem in jugovzhodnem delu otoka. Zlasti britanski mediji so polni zgodb o nočnih morah Otočanov. Dramatično poročajo o peklu, pred katerim jih je skušalo na tisoče zbežati (številni kar peš!), nekateri so noč preživeli na prostem, spali na ležalnikih na plaži ali na tleh hotelov, v katere so se zatekli. »Kmalu zatem, ko smo ob enih ponoči prišli v hotel, so se oglasile sirene. Dobili smo navodilo, naj tečemo proti morju. Z možem sva se zagnala na obalo, za seboj pa vlekla otroka in kovčke. Dim je bil gost in črn, vročina žgoča. Po nekaj korakih sva sredi mivke pustila kovčke in otroški voziček. Nismo mogli dihati, prek ust smo si nadeli mokre brisače. Hči je kričala, da noče umreti,« je za britanski Daily Mail dramatične trenutke, v katerih je družina sredi noči pred ognjenimi zublji bežala na varno, opisala 32-letna turistka Jodie iz Manchestra. Štiričlanski družini, ki je dopust preživljala v kraju Kiotari, se je uspelo vkrcati na čoln in ubežati najhujšemu. Kovčki so ostali na plaži. Številne britanske agencije na veliko odpovedujejo potovanja na Rodos, več sto Otočanov se jih od tam v domovino danes vrača na tako imenovanih reševalnih letih. Ostre kritike so letele na agencije, ki so turiste na goreči del peljale tudi že po odrejeni evakuaciji in so se tako znašli pred zapuščenimi hoteli.

