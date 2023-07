Zasedanje v knesetu se je začelo že v nedeljo, poslanci pa so razpravljali večji del noči, medtem ko je izraelski predsednik Jicak Hercog poskušal doseči kompromis z vlado glede sporne pravosodne reforme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem namenom – vendar za zdaj brez uspeha – je v nedeljo v bolnišnici obiskal tudi premierja Benjamina Netanjahuja, ki je okreval po vstavitvi srčnega spodbujevalnika. Izraelski premier je že zapustil bolnišnico, potem ko je kmalu po operaciji obljubil, da se bo udeležil današnjega zasedanja v parlamentu.

Poslanci v knesetu nadaljujejo maratonsko sejo, na kateri bodo obravnavali sporno pravosodno reformo. Začetek glasovanja je predviden v dopoldanskih urah, po poročanju lokalnih medijev pa bi se zasedanje lahko zavleklo celo do torka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Predlagane zakonodajne spremembe so na ulice večjih izraelskih mest, predvsem Tel Aviva in Jeruzalema, v zadnjih dneh znova spravile številne protestnike, ki že od januarja množično nasprotujejo načrtom skrajno desne izraelske vlade in opozarjajo na spodkopavanje izraelske demokracije.

Več sto protestnikov se je tudi danes zbralo v Jeruzalemu in blokiralo vhod v parlament, nato pa jih je policija razgnala z vodnim topom, več ljudi so aretirali, poroča AFP. Na tisoče ljudi se je zbralo tudi v Tel Avivu, ki je bil v zadnjih mesecih središče protivladnih protestov.

Gre za eno največjih protestnih gibanj v zgodovini Izraela – v soboto se je po vsej državi zbralo več sto tisoč ljudi, kar se je redno dogajalo že od začetka leta. Država se je letos znašla v politični krizi, iz katere kljub pozivom h pogajanjem in kompromisom za zdaj ni videti izhoda.

V tej luči je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je v Washingtonu nedavno gostil izraelskega kolega Hercoga, pozval vrh izraelske politike, naj preloži glasovanje. »Videti je, da sedanji predlog pravosodne reforme vse bolj razdvaja izraelski narod,« je dejal.

»Ni smiselno, da bi izraelski voditelji s tem hiteli – osredotočiti bi se morali na združevanje ljudi in iskanje soglasja,« je dodal Biden. Podoben poziv je izrazil tudi vodja izraelske opozicije Jair Lapid, ki je dejal, da je »še vedno mogoče vse skupaj ustaviti in doseči kompromis«.

S sporno reformo, ki jo je kneset minuli teden potrdil v prvem branju, želi Netanjahujeva vlada omejiti delovanje in pristojnosti izraelskega vrhovnega sodišča. Poleg tega bo vladi zagotovila nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov, z navadno večino pa bo kneset lahko razveljavil sodbe sodišča. Odpravila bi tudi pooblastilo vrhovnega sodišča, da posameznikom s kazensko evidenco prepove opravljanje visokih funkcij.