Grška obalna straža je v nedeljo zvečer začela evakuacijo okoli 1000 dopustnikov iz priljubljenega letovišča Nisaki na severu Krfa, je poročala grška javna televizija. Kot je kasneje za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik gasilcev, so ponoči evakuirali skupno 2466 ljudi.

Še huje je na Rodosu, od koder so v nedeljo sporočili, da so z jugovzhoda otoka na varno pripeljali 20.000 ljudi. Gasilci se danes s požari borijo tudi na drugem največjem grškem otoku Evia in na Peloponezu, kjer so prav tako morali evakuirati več manjših vasi.

Gasilska letala in helikopterji so aktivni na vseh prizoriščih, je potrdila grška civilna zaščita.

Grčija se še naprej sooča tudi s hudo vročino, meteorologi opozarjajo, da bi temperature v teh dneh lahko znova presegale 40 stopinj Celzija.