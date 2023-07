Grčija je v vojni z gozdnimi požari, je danes dejal predsednik grške vlade Kiriakos Micotakis in poudaril, da so razmere, v katerih se je znašla država, posledica podnebnih sprememb. Ob tem je izpostavil, da požari, ki sicer divjajo na več območjih po državi, niso terjali žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Grška obalna straža je v nedeljo zvečer začela evakuacijo okoli 1000 dopustnikov iz priljubljenega letovišča Nisaki na severu Krfa, je poročala grška javna televizija. Kot je kasneje za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik gasilcev, so ponoči evakuirali skupno 2466 ljudi.

Še huje je na Rodosu, od koder so v nedeljo sporočili, da so z jugovzhoda otoka na varno pripeljali 20.000 ljudi. Po besedah grškega premierja pa je bilo na otoku poškodovanih približno deset odstotkov hotelov. Gasilci se s požari borijo tudi na drugem največjem grškem otoku Evia in na Peloponezu, kjer so prav tako morali evakuirati več manjših vasi. Z otoka Krf pa so ponoči evakuirali skoraj 2500 ljudi.

V Grčiji že več kot teden dni divjajo številni gozdni požari, zaradi katerih so morali na varno prepeljati že več deset tisoč ljudi. Micotakis je med današnjo razpravo v parlamentu poudaril, da so požari posledica podnebnih sprememb, in se zahvalil vsem, ki pomagajo pri njihovem gašenju. Opozoril je še, da bodo tudi prihodnji dnevi nevarni in naporni.

Grčija se medtem še naprej sooča tudi s hudo vročino, meteorologi pa sporočajo, da bi temperature v teh dneh lahko znova presegle 40 stopinj Celzija. Ponekod bi se lahko povzpele tudi do 45 stopinj. Oblasti v Atenah ob tem opozarjajo na nevarnost novih požarov, tako domačinom kot turistom pa svetujejo, naj v času najhujše vročine ostanejo doma.