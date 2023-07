Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so »preprečili poskus režima v Kijevu, da bi z dvema dronoma izvedel teroristično dejanje na Moskvo«. Dodali so, da so ju sestrelili in da ni bilo žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je napad potekal okoli 4. ure po lokalnem času in da ni bilo žrtev.

Napad se je zgodil dan po tem, ko je Kijev obljubil odgovor na ruski nedeljski raketni napad na črnomorsko pristaniško mesto Odesa, v katerem sta bili ubiti dve osebi, poškodovana pa pravoslavna katedrala v zgodovinskem središču mesta, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljskem večernem govoru napovedal povračilne ukrepe. Zagotovil je, da bo Moskva »gotovo čutila« posledice ter izpostavil, da tarča ruskih raket niso samo mesta, vasi ali ljudje. »Njihova tarča je človeštvo in temelji naše celotne evropske civilizacije,« je poudaril.

Moskva in okolica, ki so od meje z Ukrajino oddaljeni okoli 500 kilometrov, so bili letos že večkrat tarče napadov ukrajinskih dronov.