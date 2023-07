Na letošnji poletni šoli bodo predavali vrhunski strokovnjaki, ki med drugim prihajajo z univerz Stanford, Yale, Washington, Oxford, Cambridge, KU Leuven, TU Darmstadt, rimske Sapienze, francoskega CNRS in tudi iz podjetij, kot so Google Deep Mind, Microsoft in VMware Research.

Konference se bo po besedah vodje lokalnega organizacijskega odbora Vide Groznik z Univerze v Ljubljani (UL) udeležilo preko 570 udeležencev iz vseh delov Evrope, Severne in Latinske Amerike ter Azije - od raziskovalcev, študentov, strokovnjakov s področja umetne inteligence in predstavnikov vodilnih svetovnih podjetij. Poleg UL pri organizaciji sodelujeta Institut Jožef Stefan in Univerza na Primorskem.

Kot je pojasnila Groznik, se v zadnjem času v povezavi z umetno inteligenco govori predvsem o velikih jezikovnih modelih, kot je Chat GPT, z dogodkom pa želijo pokazati vso razsežnost področja umetne inteligence.

Tako bo v okviru dogodka na voljo kar 36 tečajev, ki bodo pokazali vso raznolikost umetne inteligence. Med drugim bodo na voljo tečaji s področja planiranja in preiskovanja, avtomatizacije strojnega učenja, velikih jezikovnih modelov, spodbujevanega učenja, robotike, nepristranskosti, ter pravičnosti in zasebnosti v umetni inteligenci.

Celotna sekcija z naslovom Umetna inteligenca za znanost pa bo posvečena uporabi umetne inteligence za odkrivanje novega znanja na različnih področjih znanosti, denimo v biologiji in genetiki, vedah o Zemlji in življenju, formalizaciji znanja, avtomatizaciji znanstvenega raziskovanja in kvantnemu strojnemu učenju.

Po besedah Vide Groznik je konferenca pomembna za slovensko znanost, saj bo na dogodku kar 60 vrhunskih predavateljev pet dni predajalo svoja znanja. Poletna šola bi lahko pomembno vplivala na razvoj umetne inteligence v Sloveniji, hkrati pa bo pritegnila pozornost širše mednarodne javnosti in slovenski znanosti ter gospodarstvu prinesla številne priložnosti za sodelovanje in razvoj, so medtem zapisali organizatorji.

Uvodno plenarno predavanje bo na današnjem otvoritvenem dogodku imel Jure Leskovec z univerze Stanford na temo grafovskih nevronskih mrež, udeležence pa bo uvodoma nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ob robu poletne šole bosta v torek in četrtek potekali tudi okrogli mizi z naslovom Umetna inteligenca za znanost in Umetna inteligenca za družbo. Slednje se bo kot sogovornica udeležila tudi predsednica republike.

Gre sicer za premierno izvedba evropske poletne šole umetne inteligence, ki je nastala z združitvijo poletne šole, ki jo je prejšnji dve leti organiziral evropski projekt TAILOR in Naprednega tečaja iz umetne inteligence (ACAI). Slednji ima že dolgoletno tradicijo, a z združitvijo v enoten okvir je poletna šola dobila povsem novo razsežnost. Poletna šola bo potekala pod okriljem Evropskega združenja za umetno inteligenco (EurAI).