Po več kot mesec in pol dolgem poletnem premoru in zdravniških pregledih so se celjski rokometaši v dvorani Golovec zbrali na pripravah na novo sezono. »Veseli smo, da smo se po dolgem času spet srečali in začeli priprave na dolgo in naporno sezono. A najpomembnejše je, da so vsi igralci zdravi, med uradnim premorom pa so seveda delali tudi na osnovi štiritedenskih individualnih programov. Vsi se dobro zavedamo, kaj nas čaka v letošnji sezoni. Časa za priprave nimamo veliko, a verjamem, da ga bomo maksimalno izkoristili,« se nadeja trener celjskega kluba Alem Toskić.

Do 18. avgusta bodo pivovarji odigrali osem pripravljalnih tekem, še eno ali dve pa do 2. septembra, ko se bo nova domača sezona začela s superpokalnim dvobojem z gostiteljem Ormožem. Prva pripravljalna tekma bo 2. avgusta proti Gradcu, tri dni pozneje obračun s Krko, 9. avgusta pa z madžarskim klubom Csurgoi. Sledi potovanje v Bosno in Hercegovino, kjer jih najprej čaka tekma v Zenici, nato pa štirje dvoboji na močnem turnirju v Doboju, kjer se bodo pomerili z Zagrebom (15. avgusta), Vojvodino (16. avgusta) in Barcelono (17. avgusta), dan pozneje pa bo še tekma za končno razvrstitev. Prva tekma v slovenski ligi bo 9. septembra, ko bo v Zlatorogu gostoval Trimo.

Močna in atraktivna skupina

Poleg treh domačih tekmovanj (prvenstvo, pokal, superpokal) čaka Celjane znova igranje v evropski ligi prvakov. »Ko se bo začelo še to, nas čakata po dve tekmi na teden, treningi in potovanja. To bo peklenski ritem,« se zaveda Toskić. Na žrebu na Dunaju so za nasprotnike v skupini B dobili danski GOG Gudme, madžarski Veszprem, špansko Barcelono, nemški Magdeburg, poljsko Wislo Plock, francoski Montpellier in portugalski Porto: »Pristali smo v zelo močni in atraktivni skupini. Tudi v novo evropsko sezono se bomo podali neobremenjeni in sproščeni, saj nimamo česa izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Verjetno bodo vsaj na začetku vsi na nas gledali kot na avtsajderje, a se bomo spet borili tako, kot smo se v lanski sezoni. Na vsaki tekmi bomo šli na zmago in upam, da bomo presenetili tudi kakšnega favorita.«

Odhod dosedanjega kapetana Aleksa Vlaha (klub je sicer zapustilo sedem igralcev, prišlo jih je osem) je pomenil tudi iskanje njegovega naslednika, izbira pa je padla na 33-letnega Žigo Mlakarja, najizkušenejšega v ekipi. »V veliko čast mi je biti kapetan v takšnem super klubu. A zavedam se, da ta vloga prinaša tudi veliko odgovornost, in upam, da bom upravičil zaupanje. Se bom pa trudil po najboljših močeh, da bo v ekipi vladalo dobro vzdušje, da se bo vsak igralec dobro počutil, užival na treningih in tekmah ter da bo odlično vzdušje tako na igrišču kot v garderobi,« napoveduje Žiga Mlakar, ki je za člansko ekipo odigral 391 tekem in dosegel 1126 golov.

Zlatorog znova trdnjava

Igralec z vzdevkom Mlaki opozarja, da je domače prvenstvo prioriteta celjskega kluba. »Čaka nas zahtevna in spektakularna sezona, tako doma kot v Evropi. V Celju so cilji vedno visoki, najvišji, osvojitev naslova slovenskega prvaka pa nam prinaša tudi igranje v ligi prvakov. Dolgo in naporno sezono želimo odpreti z lovoriko, slovenskim superpokalom, naš cilj pa je ponoviti tudi dvojno krono, prvenstvo in pokal iz minule sezone. Kljub številnim odhodom in prihodom verjamem, da bomo ostali na kakovostni ravni iz prejšnje sezone,« pravi Mlakar, ki je poletni dopust preživel na hrvaški obali z ženo Ivo ter hčerkama, petletno Zarjo in dveletno Zojo.

V minuli sezoni so Celjani v ligi prvakov na 14 tekmah le trikrat zmagali, osvojili sedmo mesto v osemčlanski skupini in ostali brez osmine finala. »Spet smo dobili atraktivno skupino. Tudi v letošnji sezoni bomo skušali pripraviti kakšno presenečenje in spraviti na kolena katerega izmed papirnatih favoritov. V Zlatorogu so v preteklosti že padali evropski velikani in upam, da bo tako tudi v tej sezoni. Liga prvakov je za nas predvsem nagrada za osvojeni naslov državnega prvaka, vsak igralec se želi Evropi predstaviti v najboljši luči, v njej pa nihče od nas seveda ne pričakuje zmage na vsaki tekmi. Si pa želim, da bi Zlatorog spet postal neosvojljiva trdnjava. Potem ob pomoči naših navijačev nobenemu favoritu ne bo lahko,« dodaja Mlakar.