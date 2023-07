Največji krivec, da je Olimpija obrambo naslova državnega prvaka začela s porazom na gostovanju na Bonifiki, je neizkušeni trener Joao Henriques. Petdesetletni Portugalec je očitno podcenil kakovost tekmeca, potem ko je bil lani v prvenstvu šele šesti, in veliko rivalstvo med kluboma. Za Koper so dvoboji z Olimpijo tekme leta, portugalski strokovnjak, ki nima izkušenj z bitkami za lovorike, pa je povsem premešal začetno enajsterico. V primerjavi z ekipo, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov z dvema zmagama s po 2:1 izločila Valmiero, je na igrišče poslal kar sedem novih igralcev (od prvokategornikov so tekmo začeli Vidovšek, Ratnik, Posavec in Doffo), ki so pokazali veliko neuigranosti, premalo bojevitosti in pripadnosti grbu kluba.

Slaba popotnica pred potjo v Bolgarijo

Olimpija je imela v prvem polčasu posest žoge, a je znova igrala premalo agresivno in prepočasi, zaradi poteze preveč pa je bila nenevarna v zaključkih akcij. »Dober prvi in slabši drugi polčas. Zaupal sem fantom, ki sem jih poslal na igrišče in prevzemam odgovornost za izbiro ekipe, ki je bila prvič skupaj na zelenici. To ni bil naš dan, a že gledamo naprej,« je priznal trener Olimpije Joao Henriques, ki je posebej pohvalil podporo navijačev s tribun, saj je bilo v izjemnem vzdušju med 3000 gledalci več kot 1000 privržencev ljubljanskega kluba. Izgovorov ni iskal v natrpanem urniku in dejstvu, da se je ekipa z gostovanja v Latviji vrnila šele v petek ob 2. uri zjutraj, potem ko v Rigo ni odpotovala s posebnim letalom, ampak z redno letalsko linijo z Dunaja.

»Ničesar ne zamerim fantom, ki so začeli tekmo, saj so v prvem polčasu prevladovali in imeli nekaj polpriložnosti, a je zmanjkalo konkretnosti. Koper se ni predal in je bil nevarnejši v drugem polčasu, nam pa je zadnjih 20 minut začelo zmanjkovati energije. Glave gor in gremo naprej, saj nas čakajo za klub zgodovinske tekme. V prvenstvu bo še veliko tekem in popravnih izpitov, medtem ko na prihajajočih tekmah v Evropi le teh ni in je vsaka kot finalna,« je izpostavil kapetan Timi Max Elšnik, ki je zaigral šele po zaostanku z 0:1. Olimpija je bila v zadnje pol ure v glavnem nenevarna, v igri je bilo, podobno kot na obeh tekmah z Valmiero, veliko nereda in gol Sešlarja v sodnikovem dodatku je bil le lepotni popravek izida. Poraz z bledo predstavo je slaba popotnica za prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ko se bo Olimpija v sredo ob 20.45 v Razgradu pomerila s serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je v izjemni strelski formi, saj je v drugem krogu državnega prvenstva v soboto premagal Etar s 5:0 in še zastreljal enajstmetrovko.

Potem ko Koper ni blestel na prijateljskih tekmah, je kljub okrnjeni zasedbi zaradi poškodb zasluženo prišel do odmevne zmage. V drugem polčasu je dvignil kakovost igre, ki jo je vnovčil z goloma napadalcev Mulahusejnovića po nebeškem skoku po podaji s kota in rezervista Nkada po protinapadu. Koprčani imajo zelo spremenjeno zasedbo, saj je odšlo kar 13 igralcev in prišlo 9 novih, med katerimi je izstopal najboljši igralec tekme Nik Omladič, ki so ga Ljubljančani lahko ustavljali le s prekrški. »Zmago, ki je zaslužena, smo si prigarali. Nova ekipa ima drugačen značaj, kot ga je imela lanska. Fantje so se resnično borili. V prvem polčasu smo ustavili napade Olimpije, nato pa smo imeli vedno več prostora za nevarne napade. Lepo bi bilo, če bi bilo na vseh tekmah tako veliko gledalcev,« je bil po tradiciji jedrnat trener Kopra Zoran Zeljković, ki je v lanski sezoni izgubil vse štiri derbije z Olimpijo. A tedaj je imel precej težjega trenerskega tekmeca, Španca Alberta Riero, kot je bil v soboto naivni in neizkušeni Henriques.

Drobne: Bravo je iz treh polpriložnosti dosegel dva gola

Ko so Domžale v Fazaneriji po 24 minutah zaostajale z 0:2, je kazalo na lahko zmago Mure, a gostje so zrežirali popoln preobrat. Mura, pri kateri je bilo v ekipi kar šest nekdanjih igralcev Domžal, je v drugem polčasu povsem popustila. Domžale so prišle do treh točk v režiji razigranega asistenta Šturma, z golom rezervista Černeta in avtogolom vratarja Mihelaka v 94. minuti, ki je v Muro prišel prav iz Domžal. »Tudi po zaostanku z 0:2 smo verjeli v uspeh. Ker smo bili v drugem polčasu boljši, je zmaga zaslužena. Pokazali smo, da znamo igrati,« je bil jedrnat najboljši igralec tekme Danijel Šturm. Trener Simon Rožman je lani v Fazaneriji po vodstvu s 3:1 doživel poraz, letos pa je bil scenarij obraten: »Odločila sta naša nepopustljivost in borbenost. Nagrajeni smo bili za ekipni duh.« Trener Mure Dejan Grabić ima zaradi odhodov kar 13 igralcev in poškodb veliko težav s pomanjkanjem kakovosti: »V odločilnih trenutkih tekme smo bili premalo zbrani, saj smo imeli dovolj priložnosti, da bi tekmo mirno pripeljali do zmage. Škoda, da pri vodstvu z 2:1 nismo izkoristili izredne priložnost, po kateri smo iz protinapada prejeli gol.«​

Bravo si je pot do zmage z 2:0 proti novincu Rogaški tlakoval z golom Štora že po 25 sekundah tekme. »Po dobrem začetku smo tekmecu dovolili, da nam je povzročal veliko težav, a smo v drugem polčasu znova dobili nazaj našo rdečo nit v napadu. Zelo sem zadovoljen z disciplino v igri,« je bil zadovoljen trener Brava Aleš Arnol. Rogaška je imela veliko priložnosti za gol, a bila neučinkovita. »Po šoku, ki smo ga doživeli v prvi minuti, smo jih potrebovali 20, da smo prišli k sebi in bili nato podjetnejša ekipa. Fantom ne očitam ničesar, saj je Bravo iz treh polpriložnosti dosegel dva gola,« je dodal trener Rogaške Oskar Drobne.

Maribor je novega golgeterja našel v Arnelu Jakupoviću, ki je dosegel »hat-trick« ob visoki zmagi s 4:0 na gostovanju pri Radomljah, kjer na klopi zaradi kazni ni bilo trenerja Oliverja Bogatinova. Maribor, pri katerem je trener Krznar v primerjavo z evropsko tekmo v četrtek na vroči Malti zamenjal le tri igralce, je imel popolno premoč. Novi trener Celja Albert Riera je debitiral z remijem na gostovanju pri povratniku v ligo Aluminiju, ki je povedel že po treh minutah z golom Jovanovića po veliki napaki obrambe gostov. Celjani so terensko premoč vnovčili po uri igre (Matko). Ko je Celje lovilo zmago, je evrogol za Kidričane dosegel rezervist Katuša s strelom z 28 metrov. Točko je gostom priigral Bobičanec v zadetkom 89. minuti.

Pari prihodnjega kroga, sobota ob 17.30: Koper – Radomlje, ob 20.15: Olimpija – Rogaška, nedelja ob 17.30: Domžale – Bravo, Maribor – Aluminij, ob 20.15: Celje – Mura.