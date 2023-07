Uživajmo, dokler lahko, in ne grajajmo

Slovenija je še enkrat več dokazala, da je kljub temu, da ima v svetovni seriji trenutno zgolj sedem kolesarjev, svetovna kolesarska velesila. Stodeseta dirka po Franciji je vnovič pokazala, da gre za daleč največjo kolesarsko dirko, na kateri tekmovalci natančno preračunajo vsak vat porabljene energije, vsak obrat pedala, vsak gram zaužitega sladkorja in vsak mililiter popite vode. V treh tednih, na več kot 3400 kilometrih proge, se je ob trasi zbralo na stotisoče gledalcev, ki so junake Toura spodbujali v špalirjih in pripravili izjemno vzdušje. Prav zaradi tega tekmovalci več kot pol leta trdo trenirajo in se v mislih pripravljajo zgolj na to dirko, kjer so pripravljeni na cesti pustiti vse. »Gre za zelo krut šport. Štiri mesece nisem videl svoje družine, svojih otrok. Vsi kolesarji so sposobni zmage na etapi, ki ti spremeni življenje. Zdi se mi, kot da sem izdal druge,« je garanje in predanost dirki po Franciji po veličastni zmagi opisal slovenski kolesarski as Matej Mohorič.