Manchester United velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih klubov na svetu in v dolgi zgodovini je lahko računal na nekaj izvrstnih vratarjev, če omenimo le Nizozemca Edwina van der Sarja in Danca Petra Schmeichla. Unitedov dres je doslej nosilo veliko zvezdnikov: Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo... David De Gea je profesionalno kariero začel v madridskem Atleticu, a je zaradi svoje okretnosti in refleksov hitro pritegnil pozornost velikih evropskih klubov. Seveda tudi Uniteda in leta 2011 je oblekel njegov dres in ob prestopu takrat postal najdražji vratar v zgodovini angleškega nogometa.

V naslednjih sezonah je bil sestavni del uspehov nogometašev Uniteda. De Gea je z njimi osvojil kopico lovorik in naslovov, večkrat je bil državni prvak v elitni angleški ligi (v2013, 2014, 2021), dvakrat so osvojili tudi evropsko ligo. V klubu je bil zelo spoštovan, tako je nekdanji vratar Peter Schmeichel dejal: »De Gea je najboljši vratar na svetu. Ima vse. Ob njegovih rešitvah se vprašaš le, kako mu je uspelo?« Podobnega mnenja je nekdanji klubski branilec Rio Ferdinand: »Je eden najboljših vratarjev na svetu. Še nikoli nisem videl vratarja s takšnimi refleksi.«

Cenijo ga tudi številni drugi nogometni zvezdniki, na primer njegov vratarski kolega, član Bayerna in nemški reprezentant Manuel Neuer: »David je fantastičen vratar. Ima neverjetne reakcije in ga je zelo težko premagati. Je vzornik za številne mlade vratarje.« Tudi legendarni Šved Zlatan Ibrahimović, prav tako nekdanji član Uniteda, je v svojem slogu pokomentiral: »De Gea je pošast. Rešuje situacije, o katerih lahko drugi vratarji le sanjajo. Spreminja pravila igre.«

Najbolje plačani v Unitedu

De Gea je najdlje od vseh vratarjev v zgodovini Uniteda nosil rdeči dres, 12-letno sodelovanje je končal letos poleti in začel pisati novo poglavje v karieri. V njegovi lasti je tudi rekord po številu tekem. Kar 545 nastopov je zbral, kar je največ med vratarji v zgodovini kluba. Morda je slovo vseeno malce grenko, saj bi 32-letni vratar očitno rad še ostal član rdečih vragov, a z vodstvom kluba ni našel skupnega jezika o novi pogodbi. Po pogodbi, sklenjeni septembra 2019 (iztekla se je 30. junija 2023), je prejemal 438.710 evrov na teden. V zadnjih štirih letih je zaslužil dobrih 22 milijonov evrov letno in je bil najbolje plačani igralec kluba.

Španec se je z javnim sporočilom poslovil od navijačev: »Rad bi izrazil svojo neizmerno hvaležnost in spoštovanje za vašo ljubezen v zadnjih 12 letih. Odkar me je moj dragi sir Alex Ferguson pripeljal v klub, smo dosegli veliko. Vsakič, ko sem oblekel Unitedov dres, sem bil neverjetno ponosen. Voditi ekipo, zastopati to institucijo, največji klub na svetu, je bila čast, ki je podeljena le peščici nogometašev. Zdaj je pravi čas, da se lotim novega izziva, da se ponovno preizkusim v novem okolju. A Manchester bo vedno ostal v mojem srcu in bo vedno del mene.«

Novo poglavje oziroma prelomnico je 192 centimetrov visoki vratar letos poleti doživel tudi v zasebnem življenju, saj se je na Menorci poročil s 37-letno špansko pevko Edurne Garcia. Par se je prvič srečal novembra 2010, približno sedem mesecev prej, preden se je De Gea pridružil Manchester Unitedu. Hčerka Yanay se jima je rodila leta 2021.

Znan tudi kot dobrodelnež

V zadnjem desetletju, ko so vrtoglave vsote denarja na nogometni tržnici nekaj običajnega in mamljivega, je bila njegova zvestoba klubu za zgled. Bila je tudi simbol stabilnosti in predanosti, vse to so navijači izjemno cenili. Večkrat je bil imenovan za igralca leta Uniteda, večkrat je bil tudi v različnih izborih za najboljšega vratarja na svetu. Nagrado sir Matt Busby za klubskega igralca leta, ki jo podeljujejo navijači, je dobil večkrat, med letoma 2014 in 2018 je zmagal kar štirikrat zapored.

Da ni le izjemen igralec, temveč tudi prava osebnost, potrjuje tudi njegova udeležba v različnih dobrodelnih projektih. Od leta 2017 je del projekta Common Goal, katerega ustanovitelj je bil njegov nekdanji soigralec Juan Mata. Gre za je dobrodelno organizacijo, v kateri profesionalni nogometaši namenijo vsaj en odstotek svojega zaslužka za financiranje socialnih projektov, ki temeljijo na nogometu, po vsem svetu. De Gea podpira tudi Unifecovo organizacijo, ki zagotavlja človekoljubno pomoč in se zavzema za pravice otrok. Je tudi del projekta Street Child United in ambasador gibanja, ki s pomočjo športa ranljivim otrokom zagotavlja izobraževanje in zaščito. Sodeluje tudi pri projektu Save the Children«, pri katerem gre za mednarodno nevladno organizacijo, ki si prizadeva za izboljšanje življenja otrok po vsem svetu.

545 nastopov je David de Gea zbral za Manchester United, kar je največ med vratarji v zgodovini kluba.