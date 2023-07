»Režiserka Vedrana Pribačić ter scenaristka in producentka Mirta Puhlovski sta iz te težke, boleče in pomembne teme z mojstrskimi režijskimi, scenarističnimi in snemalnimi postopki ustvarili nepozabno pretresljiv film. Ta film o psihološki rehabilitaciji in vračanju dostojanstva žrtvam vojnih posilstev gledalca popelje na pot, na kateri preide cel spekter občutij, od sočutja do besa, obupa in nemoči. Približa izkušnjo najskrajnejše človeške krutosti, a tudi obnavlja vero v človeški stik,« je v utemeljitvi nagrade zapisala žirija. Letošnjo žirijo so sestavljale igralka Nives Ivanković, dramaturginja Tena Štivičić, snemalka Tamara Cesarec, producentka Maja Popović Milojević in režiserka Snježana Tribuson.

Zlato areno za najboljšo režijo je prejel režiser in scenarist Juraj Lerotić, avtor drame Varen kraj (Sigurno mjesto), ki je glavno nagrado prejela tudi na ljubljanskem festivalu Liffe. »Juraj Lerotić je pretresljivo osebno zgodbo režiral na sugestiven in prefinjen način, z uporabo natančnega filmskega jezika in brez sentimentalnosti,« je zapisala žirija.

Zlato areno za najboljši scenarij sta prejela Luka Rukavina in Rona Žulj za film Čriček in mravljica (Cvrčak i mravica), ki ga je režiral Rukavina. Čriček in mravljica sta tudi najboljši film po izboru občinstva.

Nagradi za najboljša igralska dosežka sta prejela Tihana Lazović in Goran Marković. Tihana Lazović je upodobila kompleksen lik ženske v nasilnem zakonu v filmu Samo kad se smijem režiserke Vanje Juranić. Goran Marković pa je v Lerotićevem Varnem kraju upodobil pripovedovalčevega brata.