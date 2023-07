Vingegaard je drugič zaporedoma slavil na Touru, s Pogačarjem (UAE Team Emirates) pa sta si povsem podredila največjo kolesarsko preizkušnjo na svetu, potem ko je bil 24-letnik s Klanca pri Komendi pred tem najboljši leta 2020 in 2021. Obenem je slovenski as četrtič zapovrstjo in zadnjič osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Preostala Slovenca na dirki sta prav tako uspešno končala 110. izdajo francoske pentlje. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zabeležil zmago v 19. etapi ter bil v deveti tretji, medtem ko je Luka Mezgec (Jayco-AlUla) opravljal odlično delo v sprintih za kapetana Dylana Groenewegna z Nizozemske. Kranjčan je sicer dvakrat etapo končal med deseterico.

Današnja etapa je potekala po preverjenem receptu. Najprej so se kolesarji nastavljali objektivom in spili kakšen kozarček penine, v zadnjem delu etape od Saint-Quentin-en-Yvelinesa do Pariza (115,1 km) pa so na vrsto prišle predvsem sprinterske ekipe.

Še pred tem je prav Pogačar začel tekmovalni del etape, ko je napadel v drugem od osmih krogov po Elizejskih poljanah. S tem je še zadnjič počastil belo majico, ki jo je danes zadnjič nosil na svojih ramenih. Vztrajal je 14 km, a sprinterske ekipe kljub napornem ritmu niso dovolile presenečenja.

Največ moči je imel v zadnjih nekaj sto metrih presenetljivo 25-letni Meeus (Bora-hansgrohe), ki je za prvo zmago na Touru ter deveto v karieri za nekaj centimetrov ugnal rojaka Jasperja Philipsena (Alpecin Deceuninck) in tretjeuvrščenega Groenewegna.