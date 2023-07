»Hladen je in manipulativen. Ter brez sočutja do žrtev. Dejanja ne obžaluje zares, temveč zato, ker se to od človeka v taki situaciji pričakuje,« so na srbskem portalu Telegraf strnili bistvo psihološke ocene štirinajstletnega fanta, ki je v začetku maja še kot trinajstletnik v elitno beograjsko šolo odkorakal oborožen. Z očetovima pištolama je najprej ustrelil varnostnika, nato še več svojih sošolcev in učiteljev. Osem otrok je umrlo. Sedem deklic in en deček. Streljal je po seznamu, točno je vedel, koga hoče ubiti. V torbi je imel še štiri molotovke, a se je predal, preden bi jih uporabil. Tožilstvo ga je prejšnji teden prek videokonference zasliševalo kar štiri ure, saj je fant priča v primeru zoper svojega očeta, obtoženega povzročitve splošne nevarnosti. Ta je v priporu vse od tistega krvavega dne maja letos. Ekipa strokovnjakov je v času zaslišanja sestavljala najstnikovo psihološko oceno.

Oče zahteval natančnost pri strelih

Ker je bil v času storitve kaznivih dejanj strelec mlajši od 14 let, zanje ni kazensko odgovoren. Med odgovarjanjem na vprašanja je bila ob njem mama, njegova zakonita zastopnica. Prisotni so bili še tožilec, zagovornik obtoženega, torej očeta, ter zastopniki žrtev. Pištolo mu je v roke prvič potisnil prav oče. »Vzel je dve pištoli in sina odpeljal na strelišče. Inštruktorju je naročil, naj ga nauči streljati z njima. Posebej je zahteval, naj ga naučijo natančnosti,« je za Telegraf povedal dobro poučen vir blizu preiskavi. Z odpiranjem očetovega sefa z orožjem v omari v predsobi ni imel težav. »Podrobno je opisal, kako je 'razbil' šifro sefa. Za kodo so potrebne tri številke, prvi dve pa sta že bili nastavljeni. Uspelo mu je v drugem poskusu,« je dodal sogovornik. Da se je tako zlahka prebil do orožja, je odgovoren oče, ker ni ustrezno hranil orožja in streliva. Brani se tudi obtožb, da je otroka pri trinajstih učil ravnanja z orožjem in streljanja, čeprav tako usposabljanje ni primerno za ta leta. Za oba kosa orožja je imel dovoljenje.

Strelca prijatelji in znanci opisujejo kot prijaznega, a vase zaprtega. V nekem trenutku se je iz mirnega odličnjaka preobrazil v morilca, ki je streljal na vse, ki so mu 3. maja letos v šoli prekrižali pot. Še vedno ni jasno, zakaj se je odločil za krvav obračun s svojimi sovrstniki. Srbski mediji so poročali, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja, vendar naj bi se incident zgodil na zasebni šoli igre, ne pa v šoli, kjer je kasneje sejal smrt. »Niti drobca empatije ni v njem. Življenja je jemal povsem brez občutkov, bil je pripravljen, hladnokrvno je izvajal načrt,« je za Blic pred časom komentirala psihologinja Maja Svetozarević. Glede na to, da se empatija začne razvijati že pri treh letih starosti, bi moral nekdo že prej opaziti, da se s fantom nekaj dogaja. Bil je tempirana bomba, je še dodala strokovnjakinja. Očitno so odpovedali vsi, starši, učitelji, družba. Nihče ni opazil, kaj se z njim dogaja.