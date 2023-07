Na metliškem gradu bodo predvidoma ta teden začeli sanacijska in vzdrževalna dela, s katerimi se pripravljajo na potrebno sanacijo grajske fasade oziroma pročelja. Za dela bodo odšteli skupno nekaj manj kot 85.000 evrov, skoraj 35.000 evrov bo prispevalo ministrstvo za kulturo, razliko bo pokrila metliška občina. Ministrstvo za kulturo je denarno podporo odobrilo pred kratkim.

Grad v razmeroma dobrem stanju

Dela, ki jih bodo opravili v okviru večletne prenove in protipotresne sanacije gradu, nameravajo zaključiti konec septembra, je dejala svetovalka z metliške občinske uprave Ana Kukić. Glede sanacije grajskega pročelja je dodala, da bi se je radi lotili v kratkem in da na občini čakajo na primeren razpis ministrstva za kulturo. Po zadnji oceni naj bi stala približno 300.000 evrov, je navedla. Sicer pa je stanje gradu ocenila za razmeroma dobro. To je posledica v zadnjih letih izvedenih prenov, med njimi tudi grajske strehe, je še dejala Kukićeva.

Na metliškem gradu ima od leta 1951 sedež Belokranjski muzej z arheološkimi, zgodovinskimi, etnološkimi, kulturnozgodovinskimi in umetniškimi zbirkami, v nekdanjih stajah in drugih grajskih gospodarskih poslopjih domuje Slovenski gasilski muzej, v gradu pa sta še poročna soba in grajska klet z vinogradniško zbirko. V njem deluje metliški turističnoinformacijski center, poleg tega je grajsko dvorišče občasno prireditveno prizorišče. Grad je petkotna enonadstropna stavba z dvema obrambnima stolpoma, ki se dvigata vrh skalnega pomola nad potokom Obrh, osrednje dvorišče dvostransko obdaja arkadni hodnik, glavni grajski vhod pa nadkriva dvonadstropni stolpič.

Obramba pred Turki

Grad Metlika stoji na skalnem pomolu v starem mestnem jedru. Viri ga prvič omenjajo leta 1456. Med turškimi vpadi v 15. in 16. stoletju je bil last grofov Alap in je imel ključno vlogo pri protiturški obrambi. Pozneje je prešel v last Frankopanov in nato zagrebškega kapitlja. V 18. stoletju ga je dvakrat zajel požar. Leta 1792 je poškodovani grad kupil ljubljanski gostilničar Jožef Savinšek in ga temeljito prenovil. Last Savinškovih je bil do leta 1899, ko so ga zaradi dolgov prodali. Nato je zamenjal še nekaj lastnikov.