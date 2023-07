Kdo se ukvarja s kom

Tako je v soboto z nezgrešljivim nasmeškom na obrazu v Bovcu pomodrovala evropska poslanka SDS Romana Tomc: Mi se v glavnem ukvarjamo sami s sabo, drugi pa se ukvarjajo tudi z nami. Gospa evropska poslanka ima očitno težave s poslušanjem svojega šefa. Na takistem dogodku je namreč kot božanstvo sprejet večni predsednik stranke delil kritike drugih na levo in desno. Slovenski politični prostor je ocenil kot takšnega, kjer poštena politična tekma ni možna. O delu sedanje vlade je dejal, da v SDS čakajo na dobre pobude z njene strani, kritičen je bil do ustanovitve strateških svetov za prehrano in za preprečevanje sovražnega govora. Slednji po njegovih besedah ogroža svobodo govora, saj naj bi odločal o tem, kaj kdo sme in česa ne sme govoriti. Sedanja vlada jemlje denar strateškim infrastrukturnim projektom, je dejal Janša. V zadnjem letu se povsod dogajajo rezi v infrastrukturne projekte, nikoli pa ni težav z zagotavljanjem sredstev za »delovanje levičarskih nevladnih organizacij«, je še navrgel šef Romane »mi se ukvarjamo samo s sabo« Tomc. x