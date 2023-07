V devetdesetih letih prejšnjega stoletja ste ob omembi statusnega simbola pomislili na hišo ali avto. Danes pa bi edini pravi odgovor lahko bila Hermèsova torbica birkin. Čeprav je birkinke pogosto opaziti v rokah zvezdnikov in elite iz modne industrije, je torba dosegla sloves nedosegljivega luksuznega blaga. Torbica se ne prodaja na spletu, Hermès pa molči o razpoložljivosti zalog. Zato pa se na naslovnicah modnih revij občasno pojavijo cene, ki dosegajo desetine ali celo stotine tisoče evrov.

Pred kratkim preminula igralka in pevka Jane Birkin je kljub britanskim koreninam postala »dekle pariškega stila«. Leta 2020 je za CNN povedala, da se je, ko je torbica dosegla neverjetno popularnost, spraševala, ali se je bodo namesto po filmih in glasbenih uspešnicah spominjali po torbicah. »Blagor meni. Ko bom mrtva, bodo ljudje morda govorili samo o torbi,« se je pošalila.

Kako je Jane Birkin navdihnila torbo birkin?

Nezmotljiva silhueta torbice – široko ravno dno, ohišje z zavihki in ročaji – se je porodila iz potreb igralke kot matere treh otrok po prostorni torbi. Leta 1984 se je Birkinova na letalu znašla poleg takratnega predsednika Hermèsa Jean-Louisa Dumasa. Jane je bila znana po tem, da je imela vedno pri sebi ogromno pleteno torbo in jo uporabljala za prenašanje vsega. Ko je poskušala torbo pospraviti v predal za ročno prtljago, se je pokrov odprl in vsa vsebina je popadala na tla. Dumasu nerodnost ni ušla in začela sta pogovor, v katerem mu je zaupala, da si želi torbico »velikosti pol mojega kovčka«, je pripovedovala v omenjenem intervjuju. »Rekel je, no, nariši mi jo. In tako sem narisala eno od tistih vrečk za bruhanje na letalu, in dodala, želim si torbico, večjo od kelly.« Kelly je dobila ime po ameriški filmski zvezdi Grace Kelly. Ko je Hermès torbico izdelal, je Dumas ponudil, da jo poimenujejo po njej. Leta 2011 so Birkinovi plačali 30.000 funtov avtorskega honorarja, igralka pa je zaslužek podarila dobrodelni organizaciji.

Igralka je bila pogosto fotografirana s Hermesovo torbico, vendar je znano, da je vedno uporabljala le eno in jo raje, kot da bi jo ohranila nedotaknjeno, nosila vse leto. Danes so modeli na voljo v klasični preveliki torbi birkin 35, manjši birkin 25 in torbi 3 v 1 z odstranljivim ročajem. Torbice so izdelane iz vrhunskega usnja in kovinskega okovja, čeprav so se omejene izdaje poigrale z dizajni z vezeninami, krokodiljo in nojevo kožo in celo diamanti. Digitalno je zgodba zašla v druge (neodobrene) ustvarjalne smeri v seriji nezamenljivih žetonov metabirkins, a je zvezni sodnik na Manhattnu v začetku tega leta odločil, da je šlo za kršitev avtorskih pravic.

Kdo kupuje birkinke?

V preteklih letih je ekskluzivni sloves torbice dajal občutek mističnosti in veličastnosti. V epizodi Seksa v mestu iz leta 2001 je Samantha, igra jo Kim Catrall, uporabila ime znane stranke, da bi se izognila petletni čakalni listi. Nakup novega modela pa predstavlja zbirateljstvo za zvezdnike. Beyoncé je pela o birkinkah v omari, Drake jih v svoji vili v Torontu zbira za svojo bodočo življenjsko sopotnico, znana zbirateljica Cardi B pa je nedavno objavila fotografijo, na kateri sta skupaj s hčerko, ki praznuje peti rojstni dan. Obe imata v roki klasično ujemajočo roza torbico. Victoria Beckham naj bi imela zbirko več kot sto birkink v skupni vrednosti več kot dva milijona dolarjev, singapurska podjetnica Jamie Chua pa naj bi imela z več kot dvesto torbicami največjo zbirko birkink na svetu. Tudi Kanye West je bil mnenja, da si njegovo novo dekle Julia Fox in njene prijateljice zaslužijo vsaka svojo.

Sloves torbice kot dolgoročne naložbe je z leti rasel. Leta 2016 je študija spletne tržnice Baghunted pokazala, da je vrednost torbic birkin rasla hitreje kot indeks S&P500 in cena zlata, z več kot 500-odstotnim donosom naložbe v 35 letih. Credit Suisse in Deloitte pa ugotavljata, da so torbice birkin v primerjavi z luksuznimi zbirateljskimi predmeti, kot so nakit, ure in torbice chanel, bolj podvržene volatilnosti trga, zaradi česar so bolj primerljive z naložbo »hedge« sklada.

Na javni dražbi Sotheby's leta 2022 so prodali do danes najdražjo birkinko. Gre za torbico himalaya birkin, pogosto imenovano »sveti gral« torbic. Ima 18-karatni dodatek iz belega zlata in več kot 200 diamantov. Na dražbi je dosegla ceno nekaj več kot 450.000 dolarjev.

Koliko dejansko stane izdelava torbice birkin, je druga zgodba. Luca Solca, analitik luksuznega sektorja za globalno luksuzno blago pri Bernsteinu, je na podlagi Hermèsovih javnih finančnih poročil ocenil, da torbe te znamke stanejo od 15 do 20 odstotkov maloprodajne cene. Po poročanju Bloomberga iz leta 2015 izdelava torbe traja od 18 do 20 ur, izdela pa jo en sam mojster. Koliko torb dejansko izdelajo na leto, ostaja poslovna skrivnost.

Kako lahko kupite birkinko?

Način, kako priti do torbice birkin, se je z leti le nekoliko spremenil. Vogue pravi, da »čakalne liste v Hermèsovih trgovinah ne obstajajo več« in da se ponudba razlikuje glede na lokacijo. Zaradi vznika preprodajalcev luksuznega blaga je rabljene birkinke mogoče kupiti tudi na spletnih mestih od prodajalca redkih torbic Privé Porter do luksuznih platform The RealReal in Farfetch. Toda pazite se »odličnih ponaredkov«, ki se skoraj ne razlikujejo od pristnih luksuznih znamk.

Če dobite birkinko, je Sotheby's objavil vodnik za ohranjanje njene vrednosti. Za torbice, ki so bile že odstranjene iz originalne embalaže, svetuje, da jih hranite v vrečkah za shranjevanje, odpornih proti prahu. Torbico ohlapno napolnite s papirjem, da ohrani obliko, ko ni v uporabi. Dražbena hiša predlaga tudi uporabo šala za zaščito ročajev ter gumijastih kapic za zaščito kovinskih nogic.

Torbice v lasti Jane Birkin, glede na njeno ravnanje z njimi, še zdaleč niso najbolje ohranjene. Ker pa jih je imela v lasti sama ikona, se lahko izkaže, da so med najbolj dragocenimi sploh.