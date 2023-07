Mestna občina Ljubljana ima odprta štiri javna naročila za gradnje v vrtcih, ki se bodo začele izvajati predvidoma še v letošnjem letu. V enoti Vrba Vrtca Zelena jama na Brodarjevem trgu 8 namerava občina zgraditi štiri dodatne oddelke in večnamenski prostor. V proračunu je ta projekt ocenjen na nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Do petkovega roka je na občinski naslov prispelo šest ponudb za izvedbo tega posla. Najnižjo je dala družba VG5 in znaša nekaj več kot 7,5 milijona evrov. A na izbor izvajalca in s tem končno najboljšo ponudbo utegnejo vplivati še pogajanja o ceni.

Iz zbirnega tehničnega poročila je razvidno, da bo občina z načrtovano gradnjo reševala prostorsko stisko tako enote Vrba kot tudi bližnje enote Vejica v pritličju stanovanjskega bloka na Preglovem trgu 10. »Obe enoti se spopadata s prostorsko stisko. Prostori so prenaseljeni in nimajo primernih pokritih površin za gibanje otrok, prostorov za posebno delo z otroki in osrednjega večnamenskega prostora. Po tehtnem premisleku je bilo ugotovljeno, da se stanje v obeh primerih lahko izboljša, če se enota Vejica preseli na lokacijo enote Vrba in se za vse skupaj dogradi še manjkajoče skupne prostore za otroke,« pojasnjuje tehnično poročilo. Občina bo od izbranega ponudnika zahtevala, da vsa naročena dela na enoti Vrba, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zaključi do najpozneje 28. februarja 2024.

Sedem ponudnikov za celovito prenovo enote Rožle

Enoto Rožle Vrtca Jarše bo občina celovito prenovila: »Prenovile se bodo kuhinja, otroške sanitarije in sanitarije za zaposlene. Na novo se bo uredil prostor za dodatno strokovno pomoč. Menjal se bo parket v vrtčevskem delu objekta, v prostorih uprave se bo parket obnovil. Predvidena je nova oprema v igralnicah in manjkajoča oprema v preostalih prostorih. Obnovili in predelali se bodo nadstreški, na novo se bo dodal nadstrešek pri izhodu na igrišče.«

Za ta posel se poteguje sedem ponudnikov, najnižjo ponudbo je tudi za ta projekt oddala družba VG5, ki bi naročena dela opravila za ceno nekaj manj kot 2,6 milijona evrov. Toda tudi v tem primeru bo občina še opravila pogajanja s ponudniki. Razpisna dokumentacija kaže, da bo moral izbrani izvajalec dela zaključiti najpozneje do 31. decembra letos.

Otroško igrišče s krožnimi otočki

Občina trenutno išče izvajalca za obnovo obstoječega igrišča pred enoto Sladkosned Vrtca Pedenjped, dograditev novega igrišča južno od vrtca in postavitev manjše lesene vrtne lope za orodje. Čeprav ne gre za velik projekt, se zanj poteguje kar devet ponudnikov. Pred izvedenimi pogajanji najbolje kaže družbi Kostak, ki bi naročena dela opravila za ceno 720.600 evrov, vključno z davkom na dodano vrednost. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo moral izbrani izvajalec naročena dela zaključiti najpozneje do konca letošnjega oktobra.

Iz dokumentacije je še razvidno, da bo novo igrišče smiselno povezano z obstoječim in da bodo igrala razporejena v krožne otočke s prodcem. V dveh otočkih sta predvidena manjša travnata griča, sicer pa bo velik del igrišča ravna travnata površina, na kateri se bodo otroci lahko merili v različnih igrah z žogo.

Danes pa se bo iztekel rok, do katerega morajo gradbinci oddati ponudbe za prenovo dotrajane centralne kuhinje v enoti Jelka Vrtca Jelka. Ta projekt je občina v proračunske načrte vključila šele z junijskim rebalansom in je ocenjen na okoli 1,2 milijona evrov. Občina zgolj z vzdrževalnimi deli ne bi mogla ustrezno sanirati oziroma ugoditi zahtevam infrastrukture za pripravo hrane, zato so se na magistratu odločili za celovito prenovo. »V rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije. Zaključek projekta je predviden v letu 2023,« še razkriva veljavni proračun prestolnice.