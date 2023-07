Umetniška hiša v Rožni dolini

Za umetniške ateljeje, ki so jih v petdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili v Svetčevi ulici po ruskem vzoru in so bili zasnovani po vseh pravilih, ki jih zahteva kiparsko in slikarsko ustvarjanje, kipar Matjaž Počivavšek pravi, da so “monument slovenske umetnosti, za katerega bi morali v simbolnem smislu bolje skrbeti”. Pri čemer se družbene preobrazbe poznajo tudi v vzdušju teh umetniških prostorov.