Nepreslišano: Dušan Plut, ekolog, zaslužni profesor ljubljanske univerze

Praktično v vseh političnih strankah še vedno prevladuje razmišljanje, da je socialno državo mogoče ohranjati edino z modelom gospodarske rasti. A razmere so drugačne kot pred desetletji. Model rasti se je že zaletel v zgornje meje planetarnega in tudi regionalnega obremenjevanja. Zunanji stroški servisiranja okoljsko-podnebnih problemov, ki jih še vedno prenašamo na pleča narave in okolja, so enormni.