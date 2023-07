Preplah čuvarjev kapitala

Ob še tako skromnem premiku k uresničevanju socialne države čuvarji kapitala takoj zatrobijo na preplah. Tišji so le, kadar jih država, ki želi ohranjati delovna mesta, subvencionira, zgodi se, da si kakšen med njimi zmore to razložiti celo kot priložnost za nagrajevanje svoje uspešnosti. Tržne konkurenčnosti se takrat ne omenja, nikoli pa se nas ne pozabi opomniti, da so oni roka, ki nas hrani. Vse kaže, da so nam svoje znanje, obrti in tovarne dostavili z Marsa.