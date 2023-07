Svetlana Makarovič se je leta 2000 Prešernovi nagradi za življenjsko delo odpovedala. Njena izjava, da »nagrado v celoti zavrača«, se je nanašala na sporno podelitev nagrade za življenjsko delo patru Marku Rupniku, ki je Prešernovo nagrado dobil mimo volje strokovne komisije in proti pravilom, ki veljajo za dosežke za življenjsko delo v slovenski kulturi. Takrat je Makarovičevo zmotilo, da je pater Rupnik dobil nagrado za samo eno delo, ki je celo realizirano in dosegljivo samo v tujini, v Vatikanski kapeli.

Danes pa je na plano prišla seksualna afera tega Prešernovega nagrajenca patra Rupnika, ki je vsa leta deloval kot seksualni predator. Ta škandal in sramota cerkvenega dostojanstvenika je odmevala ne samo v Vatikanu, temveč v celem svetu. Slovenska katoliška »vrhuška« ni pozvala patra, da se naj odpove že tako sporni Prešernovi nagradi, niti ga ni jasno pozvala, naj se pokesa za storjene grehe. V njihovem stilu pričakujejo, da se bo s časom vse pozabilo.

Sedaj pa nastopi politična stranka NSi in zahteva preiskavo zaradi domnevno nezakonitega izplačila finančnega dela nagrade Svetlani Makarovič, ki je po tem spletu okoliščin izpadla kot velika moralna zmagovalka. Celo sam upravni odbor, ki je prvotno proti pravilom podelil nagrado Rupniku, oporeka odločitvi ministrstva za kulturo glede izplačila finančnega dela nagrade Makarovičevi. O vrnitvi Prešernove nagrade pa upravni odbor seveda niti ne razmišlja. Menim, da danes po teh kriterijih niti France Prešeren ne bi dobil nagrade za življenjsko delo, ki se celo imenuje po njem. Tudi Prešeren je bil v svojem času disident in ga tudi tedanja cerkev ni marala, danes pa se kitijo z njim.

Katoliški voditelji in njihovi priveski, stranka NSi ter SDS, bi se glede na okoliščine zaradi sramote patra Rupnika morali skriti v mišjo luknjo in biti tiho, dokler se ta seksualni škandal ne poleže. Vendar za njih to ne velja, njih moti, ker Svetlana Makarovič nosi rdečo zvezdo. Mogoče pa bi ji priznali zasluge za kulturo, če bi nosila križ, mogoče celo kljukasti križ, kot so mu v preteklosti služili in prisegali njihovi somišljeniki.

Vprašal bi NSi, kje je njihov komentar glede nepooblaščenega zbiranja podatkov Urada za preprečevanje pranja denarja o finančnih transakcijah njihovega zavoda Iskreni in celo škofa in predsednika škofovske konference Andreja Sajeta. Kot je videti, je šef urada Damjan Žugelj po nalogu Janše spremljal tudi svoje zaveznike, kar naj bi NSi in cerkev tudi bila. To so metode Udbe, da lahko po potrebi izsiljuješ tudi svoje zaveznike. Žal je stranka NSi popolnoma podrejena interesom drugih krogov, ki nato upravljajo z njimi. Iz določenega organa jim gledajo samo še noge.

Po osamosvojitvi Slovenije je RKC dobila velike apetite in se agresivno vmešava v civilno življenje državljanov in kulturo, ki bi jim radi diktirali, da lahko delujejo samo po njihovi doktrini. Tako so znane izjave nadškofa Rodeta, da ateisti svoje starše ne pokopljejo v grob, ampak jih kar vržejo v kanto za smeti. Tudi njegova izjava o šolstvu, ki vzgaja »nemške ovčarje«, je nepozabna. Dvoličnost in pogoltnost RKC je prešla že vse meje, od znanih Zvonov in oškodovanja države za 500 milijonov evrov, do graščine z zlatimi pipami, ki si jo je omislil kardinal Rode za svoje bivanje v pokoju. Nima smisla naštevati dalje, ker za ta nekrščanska dejanja bo potrebno napisati debelo knjigo. Glavno pa je, da imajo svojega Prešernovega nagrajenca, nasprotna stran pa naj bo izobčena.

Gorazd Cuznar, Črnomelj