***

Nekateri menili, da testi niso pravični

Pobudnici za nastanek organizacije sta bili švedska in britanska vlada, projekt pa je podprla tudi evropska komisija. Na prvih testiranjih so pod drobnogled vzeli sedem avtomobilov, prav nobeden pa ni dobil več kot tri od maksimalnih petih zvezdic, rover 100 pa celo zgolj eno samo. Kljub temu, da je že imel serijsko zračno blazino, voznik zaradi hudih poškodb trčenja ne bi preživel. Teste so objavili 4. februarja 1997 in imeli so neverjeten vpliv na prodajne številke, saj je zanimanje kupcev za roverja upadlo, zato so ga umaknili iz prodaje. »Nekateri so tedaj na glas govorili, da testiranja niso pravična, da so prestroga in da je nemogoče dobiti štiri zvezdice, kaj šele pet,« se spominja Matthew Avery, ki je že dolgo del organizacije.