Kdor je imel v 80. letih prejšnjega stoletja dovolj globoko denarnico in okus za rdeče športne avtomobile, se je spogledoval s Ferrarijevo testarosso. Iz »kobilarne« v Marinellu bi verjetno vzeli tudi 288 GTO ali 328. Ni isto, a bi šlo. Finančno bolj odgovorni, ki so se bili pripravljeni odpovedati dvema sekundama pospeška do stotice, slabim 40 kilometrom na uro najvišje hitrosti in folklori, ki paše k ferrariju, pa so se lahko zadovoljili s konjičkom iz japonske Hiratsuke – Nissanovim 300ZX oziroma Z31.

Avto je arhetipski predstavnik športnega avtomobila iz 80. let. Njegove linije so ravne in ostre, z agresivno aerodinamiko in nizkim profilom. K značilnemu videzu so prispevale še potopne prednje luči in pa »fastback« zadek. 300ZX je bil sicer tretja generacija Nissanovih športnih »Z« avtomobilov. Razvoj se je začel z 240Z oziroma S30 leta 1969, ter nadaljeval z 280ZX oziroma S130, ki je prinesel več razkošja in udobja. Prav to razkošje naj bi izražala oznaka X.

Luksuzen in še bolj zmogljiv

Pet let kasneje, leta 1983, je Nissan izdelal še bolj luksuzno in predvsem zmogljivejšo različico 300ZX. Prvo različico z oznako Z31 so izdelovali od leta 1983 do 1989 in jih k prodajalcem poslali skoraj 330 tisoč. Od tega skoraj 295 tisoč v tujino. Nasledila jo je različica Z32, ki je imela mehkejše linije in bila tipični športni avto 90. let. Izdelovali so jo od leta 1989 do 2000, proizvedli pa so jih le pol toliko kot različice Z31. Zlasti je bil velik osip izvoza, ki je znašal vsega 99 tisoč vozil. V zgodovino japonske avtomobilske industrije se je 300ZX iz leta 1983 vpisal kot prvi japonski avtomobil s šestvaljnim V-motorjem. Osnovni model je imel 160 konjskih moči (119 kW) in 235 Nm navora. Poskočnejša je bila turbo različica. Ta je imela na Japonskem in v ZDA 197 konjskih moči (147 kW) in 308 Nm navora. Še bolj zabavna je bila evropska različica s kar 230 konjskimi močmi (172 kW) ter 326 Nm navora. Najvišja hitrost evropske turbo različice, ki je sicer na trg prišla leta 1984, je bila 250 kilometrov na uro, s pospeškom od 0 do 100 kilometrov na uro v 7,1 sekunde. Poraba avtomobila pričakovano ni bila skromna. S turbo različico ste po mestu pokurili 14,5 litra na 100 kilometrov. Izven mesta se je poraba razpolovila na znosnejših 7,6 litra. Z motorjem VG30E je bila poraba v mestu še za pol litra slabša. Avto je imel motor spredaj, pogon zadaj, pri menjalniku pa so kupci lahko izbirali med 5-stopenjskim ročnim ali 4-stopenjskim samodejnim.

Napreden in z digitalnimi števci

Nissan je na velik zvon pri 300ZX izobešal tudi njegovo sodobnost. »Tukaj je prvi Nissan 300ZX. Tehnološko čudo. Opremljen z računalnikom, digitaliziran, civiliziran. Ta športni avto navduši,« se je glasilo besedilo Nissanovega oglasa v ZDA za turbo različico iz leta 1984. Tehnološka naprednost te različice se je kazala zlasti z enobarvnimi digitalnimi števci, ki so vizualno še najbolj spominjali na zaslone v vesoljskih ladjah v filmih Vojna zvezd. Za dodatno ekstravaganco je 300ZX premogel tudi digitalni kompas. Za nameček so pri Nissanu v avto namestili še poseben sistem za zvočna opozorila, ko so bila med vožnjo odprta vrata, zategnjena ročna ali pa je voznik po koncu vožnje pozabil ugasniti luči. Kdor misli, da je sistem opozarjal s piskanjem, se globoko moti. Ne, ne. Avto je vozniku naravnost povedal, kaj počne narobe. »Desna vrata so odprta«, »ročna je zategnjena«, »luči so prižgane« ter tako naprej. Seveda v podprtem jeziku.

Avto je imel tudi zvezdniško dirkalno zgodovino. Ameriški igralec Paul Newman, sicer znan kot ljubitelj avtomobilov, se je večkrat za volanom preizkusil tudi na dirkah. Večinoma na dirkah ameriškega kluba športnih avtomobilov (SCCA). Leta 1979 je osvojil celo drugo mesto v skupnem seštevku ter prvo mesto v svojem razredu slovite 24-urne dirke v Le Mansu. Leta 1986 je v seriji Trans-Am pod okriljem SCCA na dirkališču v Lime Rocku slavil prav z Nissanovim 300ZX. Njegovi dirkalni uspehi so ga izstrelili v vlogo obraza Nissanovih dirkalnih avtomobilov. Ko je leta 1986 v družbi Toma Cruisa snemal film o igralcih biljarda The Color of Money (Barva denarja), je padla tudi ideja, da se na dirkališču z Newmanovim 300ZX preizkusi Tom Cruise. Ta je ponudbo sprejel in leta 1987 v svoji prvi sezoni zmagal na štirih regionalnih dirkah v sklopu SCCA, a je bil kot voznik pogosto preveč agresiven za večje podvige. Domnevno se ga je prijela celo kratica SCCA, le da je v njegovem primeru pomenila: »poglej, kako se je Cruise spet zaletel« (See Cruise Crash Again).

250 km/h je bila najvišja hitrost najmočnejše turbo različice 300ZX iz leta 1984.