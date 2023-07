Ameriška popkultura nas že več kot pol stoletja prepričuje, da nekaj takšnega čaka v vsaki avtopralnici. Manj navihano, a še bistveno bolj erotično je leta 1967 prizor odigrala Joy Harmon v filmu Cool Hand Luke (Hladnokrvni Luke), ki tudi sicer velja za najboljši prizor pranja avtomobila na platnu. V praksi je opravilo manj slikovito. Običajno so v igri domači dovoz, vodna cev in brnenje sesalca ter opletanje s kabli, podaljški in nastavki, medtem ko poskušamo iz kosmatega poda avtomobila oziroma prtljažnika izsesati še zadnjo drobtino ali zdrobljeno listje. Tudi v samopostrežnih avtopralnicah je prizor isti. Le da je tam ob borbi s prekratkimi cevmi v igri še dirka proti uri, ko se sesalec ugasne, stroj pa zahteva nov žeton. Vseeno se vračamo. Vedno znova. Ne zaradi globoko zakoreninjenih sanjarij o pravljičnih prizorih in strahu, da bi kaj zamudili, temveč ker je treba in ker je tudi za kupon za globinsko čiščenje avta treba odšteti že okoli 60 evrov.

Naši avtomobili so sicer večinoma čisti. Le redko naletimo na priložnost, da komu na okno pobalinsko napišemo »operi me«. Avto pri nas še vedno ohranja moment statusnega simbola. Še dobro, saj z rednim čiščenjem avtomobila ne skrbimo zgolj za njegov videz in daljšo življenjsko dobo, temveč tudi za večjo varnost v prometu. To velja zlasti za pravilno očiščena okna (tudi znotraj!), da v vseh svetlobnih pogojih omogočajo pregled nad dogajanjem na cesti, brez motečih odsevov, lis, šek in kar je še tega. Na problematičnost zasmetene notranjosti avtomobila in nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo predmeti, ki se prosto kotalijo po podu, pa verjetno ni treba posebej izpostaviti.

Velja pa pri čiščenju paziti pri izbiri pripomočkov. Z nepravilnimi čistili ali celo detergentom za posodo lahko namreč poškodujemo lak, tesnila in plastične obloge. Strokovnjaki poleg primernih čistil svetujejo tudi uporabo gob in krp iz mikrovlaken. Kdor uporablja visokotlačnega čistilca, pa naj bo pozoren na oddaljenost od vozila, da ne pride do neželenih poškodb. Čeprav se na prvo žogo zdi neintuitivno, strokovnjaki prav tako svetujejo pranje avtomobila na oblačen dan. Ko je sonce premočno, se kapljice čistilne pene rade zasušijo na vozilu. Tudi v avtomatizirano avtopralnico naj vas ne bo strah zapeljati. V sodobnih uporabljajo mehke tekstilne krtače, ki so optimalne za čiščenje in ne poškodujejo laka, kot se je znalo zgoditi s starimi plastičnimi krtačami. Izjema so novi avtomobili, ki se jim lak še ni popolno utrdil. Vozniki teh naj z avtomatskimi avtopralnicami nekoliko počakajo. Nič pa ne odlašajte s čiščenjem, ko se je na vašem avtu olajšala perjad. Ptičji iztrebki vsebujejo velik delež sečne kisline in imajo kisel pH, kar počasi razžira lak avtomobila.