Cestni alarm: gneča pred Karavankami, Bledom, na Obali

Promet na slovenskih cestah je tudi na današnjo poletno nedeljo zgoščen, ponekod se pojavljajo kolone in zastoji. Ti nastajajo pred predorom Karavanke na obeh straneh slovensko-avstrijske meje, prav tako na cesti med Koprom in Dragonjo, med Izolo in Strunjanom, na cesti proti Bledu, na mariborski vzhodni obvoznici in na primorski avtocesti.