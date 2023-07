»Medtem ko se Evropa sooča z vročinskimi valovi in gozdnimi požari, letalski promet pa ima težave z velikimi zamudami in odpovedmi, novo poročilo Greenpeacea kaže, v kolikšni meri nepošteno področje potovanj na dolge razdalje spodkopava evropske železnice, izkorišča delavce in onesnažuje planet - vse to v korist letalskih družb,« so zapisali v nevladni organizaciji.

Evropskim železnicam po njihovih navedbah najbolj škodujejo nizkocenovne letalske družbe, pri čemer je potovanje iz Londona v Barcelono lahko tudi do 30-krat dražje z vlakom kot z letalom.

Manj denarja, več izpustov

Greenpeace je v analizi primerjal letalske in železniške vozovnice za 112 različnih evropskih prog v devetih različnih časovnih obdobjih.

»V povprečju so leti cenejši od vlakov na 71 odstotkih analiziranih prog. Samo 23 evropskih prog je (skoraj) vedno cenejših z vlakom kot z letalom, pri čemer samo šest od njih opravljajo nizkocenovni letalski prevozniki,« so strnili raziskavo.

Nizkocenovniki včasih ponujajo celo cenejše prestopne lete kot podjetja, ki že opravljajo direktne lete za iste proge, kar povzroči do 10-krat več emisij toplogrednih plinov. »Ta praksa, ki uničuje podnebje, nakazuje, da potniki iz Londona v Bruselj potujejo denimo prek Danske,« so izpostavili v sporočilu za javnost.

Nizka pogostost in hitrost

Slovenija je sicer z vsemi sosednjimi državami povezana z železnico, vendar je pogostost in hitrost mednarodnih vlakov zelo nizka, so izpostavili. Najdražja ugotovljena pot z vlakom je bila tista med Ljubljano in Amsterdamom, najcenejša možnost za to pot pa direktni sobotni let Transavie. Nekatere druge dni je bil vlak cenejši.

Pot do Hamburga je večinoma dražja z vlakom, če prestopne lete, ki onesnažujejo okolje, vsaj delno opravljajo nizkocenovne letalske družbe, kot je EasyJet prek Londona ali Wizz Air prek Beograda. Na progah iz Varšave in Milana je bil vlak vedno cenejši, a je zelo počasen, so zapisali.

Neodgovorno in nepošteno

V Sloveniji je po besedah Lene Penšek iz slovenskega Greenpeacea predvsem pomembno to, da se začne resno investirati v infrastrukturo železniškega omrežja ter da se podpira tudi avtobusni prevoz, ki je vseeno pomembno javno prevozno sredstvo, izjemnega pomena za kraje zunaj železniškega omrežja in dokler se železniška infrastruktura širom Slovenije ne okrepi.

»Investicije v infrastrukturo javnih prevoznih sredstev so bistvene, hkrati pa je izjemno pomembno, da se vzporedno preneha subvencionirati letalske prevoznike in letališča,« so Penšek še povzeli v sporočilu.

Cenovna privlačnost letalskih kart je po oceni Greenpeacea neodgovorna in nepoštena. »Letalska industrija je ena podnebju najbolj škodljivih in nepoštenih industrij na svetu. V zadnjih desetletjih je bilo letalstvo najhitreje rastoči vir emisij toplogrednih plinov v EU (+29 odstotkov med letoma 2009 in 2019),« so zapisali.