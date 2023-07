V ponedeljek bo pretežno jasno. Proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala, v zahodni Sloveniji bodo možne nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija.

V torek spremenljivo z nevihtami

V noči na torek in v torek bo spremenljivo z nevihtami. Dež se bo v noči na sredo razširil nad vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal. Razjasnilo se bo. Občutno hladneje bo.

Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv ugoden.

Povišane koncentracije ozona v zraku

Povišane koncentracije ozona v zraku, ki jih lahko pričakujemo v poletnih dneh ob močnem sončnem sevanju, zelo negativno vplivajo na zdravje ljudi. Agencije RS za okolje (Arso) ob povišanih koncentracijah ozona v ozračju svetuje izogibanje naporom na prostem in umik v notranje prostore, kjer je koncentracija ozona nižja.

Povišane koncentracije ozona v spodnjih plasteh ozračja nastajajo zaradi onesnaževal v zraku, ki so posledica človekovih dejavnosti, predvsem prometa in industrije. Najpomembnejša dejavnika glede vpliva na zdravje sta raven koncentracije ozona in trajanje izpostavljenosti, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Koncentracije troposferskega ozona so običajno najvišje poleti, saj so reakcije v ozračju, pri katerih ozon nastaja, bolj intenzivne, čim višja je temperatura zraka in čim močnejše je sončno sevanje. Najvišje koncentracije ozona v zraku se tako pojavijo v vročih, jasnih dneh v opoldanskem in popoldanskem času. Ob zmernem do močnem severnem ali vzhodnem vetru, dežju ali oblačnem vremenu so koncentracije nižje.

Vrednost je zaradi sončnih in vročih poletij največkrat presežena ob obali, na Goriškem in na višjih legah. Na območju Primorske najvišje ravni ozona beležijo zaradi ugodnejšega vremena in prenosa ozona in njegovih predhodnikov iz severne Italije, je pojasnila vodja sektorja za kakovost zraka na Arsu Tanja Koleša.

Umik v notranje prostore

Vdihavanje ozona lahko pri občutljivejših posameznikih, kot so otroci in bolniki z boleznimi dihal, povzroči negativne učinke, kot so težko dihanje, tesnoba v prsnem košu, kašljanje in pekoč občutek v očeh, opozarja NIJZ. Slabo vpliva tudi na številne kronične bolezni, kot so bronhitis, srčne bolezni in astma.

Koleša v primerih visokih koncentracij ozona v zraku za zaščito svetuje umik v notranje prostore, kjer je koncentracija ozona nižja. NIJZ medtem prebivalcem svetuje, da prezračijo svoje domove v jutranjem in dopoldanskem času, ob času zelo visokih koncentracij pa ne odpirajo oken in vrat. Prav tako priporočajo izvajanje zunanjih aktivnosti in dela v jutranjih urah in izogibanje naporom na prostem, še posebej hoje v hribe, saj so tam koncentracije ozona visoke.

Pri načrtovanju dnevnih aktivnosti na prostem v vročih sončnih poletnih dneh je po navedbah NIJZ ključno upoštevanje dnevne napovedi maksimalnih urnih koncentracij ozona in indeksa kakovosti zraka na spletnih straneh Arsa. Koleša prebivalce poziva tudi, da upoštevajo svarila, ki jih ob povišani koncentraciji ozona objavijo mediji.