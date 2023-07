Začetek etape bo kot vedno za konec Toura minil v znamenju poziranj za fotografije in proslavljanja s kozarčkom penine za najboljše. Zmagovalci so namreč že znani.

V boju za skupno zmago in prestižno rumeno majico bo slavil Vingegaard, ki ima pred Pogačarjem 7:29 minute naskoka. Mesto na stopničkah bo zasedel še Britanec Adam Yates (+10:56), sicer Pogačarjev moštveni kolega.

Z zeleno majico najboljšega po točkah bo skušal piko na i sijajnim predstavam postaviti Belgijec Jasper Philipsen. Ta bo v sprinterskem zaključku na Elizejskih poljanah prvi favorit za svojo že peto etapno zmago na letošnjem Touru.

Pogačar zadnjič z belo majico

Pikčasta majica najboljšega hribolazca je po sobotnih naporih v lasti Italijana Giulia Cicconeja, medtem ko bo belo za najboljšega mladega kolesarja do 25 let še zadnjič in četrtič zapovrstjo osvojil Pogačar. Najboljša ekipa bo Vingegaardova Jumbo-Visma.

Preostala slovenska kolesarja Matej Mohorič in Luka Mezgec bosta po zelo dobrih nastopih končala dirko po Franciji. Mohoriču bo to tudi z etapno zmago uspelo petič, Mezgecu pa četrtič. Prav Kranjčan bo skušal v zadnji etapi s kapetanom Dylanom Groenewegnom priti do prve letošnje etapne zmage za ekipo Jayco-AlUla.

Zadnja etapa se bo začela ob 16.30, končala pa predvidoma okoli 19.30. Pariz bo sicer leta 2024 zaradi olimpijskih iger zaključek 111. izdaje Toura prepustil Nici in okolici.