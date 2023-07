Gibanje hip hop se je rodilo kot način, s katerim so se Afroameričani in Latinoameričani izognili revščini in diskriminaciji. Takrat je le malokdo predvideval, da bo postalo milijardni fenomen, ki ne navdihuje le glasbe, temveč tudi šport in modo.

Sotheby's je ta teden ponudil v prodajo prstan z rubini in diamanti, ki ga je nosil v Harlemu rojeni raper Tupac Shakur, ki je kasneje postal ikona Kalifornije, preden je bil leta 1996 umorjen. Prstan so prodali za okrog 300.000 dolarjev.

V osrednji javni knjižnici Brooklyna je na ogled obsežna razstava, ki prikazuje kariero enega najslavnejših sinov Brooklyna ter njegov vzpon od uličnega goljufa do svetovno priznanega glasbenega mogotca.

Jay-Z postal milijarder

Jay-Z, ki se je rodil kot Shawn Carter, je pisal o trgovanju z mamili v revni subvencionirani stanovanjski soseski Marcy Houses, kjer je odraščal. Z glasbo je postal milijarder, dodatno pa je zaslovel zaradi poroke z glasbenico Beyonce.

Brezplačna razstava, ki so jo odprli v petek, je zasnoval Jay-Z-jev zabavni imperij Roc Nation. Njen naslov je The Book of HOV, kar se nanaša na enega od vzdevkov 53-letnega raperja.

Med Jay-Z-jeve uspešnice spadata pesmi Hard Knock Life (Ghetto Anthem) iz leta 1998 in Izzo (H.O.V.A.) iz leta 2001.

Jay-Z je s 14 albumi rekorder po številu uvrstitev na prvo mesto med vsemi solo izvajalci na glasbeni lestvici Billboard 200. Več, in sicer 19, jih imajo le The Beatles.

Koncerti, zabave, grafiti

Obeleževanje 50. obletnice hip hopa vključuje tudi retrospektivo o njegovi zgodovini v dvorani Hall des Lumieres 2. avgusta, ko bo v New Yorku potekalo še več prireditev v obliki koncertov, blokovskih zabav in risanja grafitov.

Čeprav so prve oblike izražanja hip hopa nastajale že pred tem, pa glasbeni strokovnjaki kot datum njegovega rojstva navajajo 11. avgust 1973. Tistega dne je v pritličju socialnega stanovanjskega bloka na aveniji Sedgwick 1520 v Bronxu DJ Clive Campbell, znan tudi kot DJ Kool Herc, odprl novo pot.

Na Jamajki rojeni umetnik je isto ploščo vrtel na dveh gramofonih, pri čemer je izločil zaporedje ritmov in tolkal ter tako podaljšal ritem, ki je bistvena sestavina hip hop glasbe.

Petdeset let pozneje bo DJ Kool Herc na isti dan nastopil na stadionu Yankee v Bronxu skupaj z drugimi veterani hip hopa, kot so Grandmaster Caz, Kurtis Blow in Roxanne Shante, ter drugimi mladimi in starimi izvajalci, kot so Lil Kim, Ice Cube, Snoop Dogg, Run DMC in The Sugarhill Gang.