»90 odstotkov je mladičev, ki pridejo brez maščobnih zalog in s praznimi želodci,« je dejala Leizagoyen in dodala, da so bili vsi odvzeti vzorci negativni na ptičjo gripo.

Nezakonit lov

Magellanovi pingvini gnezdijo na jugu Antarktike, pozimi pa se v iskanju hrane in toplejših voda selijo na sever ter prispejo celo do obal brazilske zvezne države Espirito Santo. »Normalno je, da nekaj odstotkov pingvinov pogine, vendar ne toliko,« je poudarila Leizagoyen in spomnila, da je lani v Braziliji iz neznanih razlogov prišlo do podobnega pogina.

Na približno desetih kilometrih urugvajske obale so našli več kot 500 mrtvih pingvinov. Okoljevarstveniki povečanje števila mrtvih magellanskih pingvinov sicer pripisujejo prekomernemu in nezakonitemu ribolovu.

»Od devetdesetih let prejšnjega stoletja in leta 2000 smo začeli opažati, da živalim primanjkuje hrane. Viri se prekomerno izkoriščajo,« je ocenil Richard Tesore iz nevladne organizacije SOS Marine Wildlife Rescue. Dodal je, da je na plažah Maldonada, kakih 130 kilometrov vzhodno od prestolnice Montevideo, nedavno našel tudi poginule albatrose, galebe, morske leve in želve.