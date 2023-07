Janša je kot osrednji govorec srečanja uvodoma dejal, da dobro delo strank med pandemijo v vladni koaliciji pod vodstvom SDS na zadnjih državnozborskih volitvah žal ni vodilo v ponovitev mandata. SDS je sicer povečala število glasov in poslancev, kar razume kot nagrado za dobro delo, vendar sta iz DZ izpadli koalicijski partnerici DeSUS in SMC, ki da so ju brutalno napadli in uničili politični nasprotniki.

Poštena politična tekma ni možna

Zaradi tega je slovenski politični prostor ocenil kot takšnega, kjer poštena politična tekma ni možna. O delu sedanje vlade je dejal, da v SDS čakajo na dobre pobude z njene strani, kritičen je bil do ustanovitve strateških svetov za prehrano in za preprečevanje sovražnega govora. Slednji po njegovih besedah ogroža svobodo govora, saj naj bi odločal o tem, kaj kdo sme in česa ne sme govoriti.

Svobodo govora je Janša označil za temelj demokracije, kot eno glavnih težav sedanjega časa pa navedel, »da veliko ljudi veliko časa ni sposobno prepoznati znakov, da se svoboda govora jemlje«.

Sedanja vlada jemlje denar strateškim infrastrukturnim projektom, je dejal Janša in med njimi omenil tudi Kanin. V zadnjem letu se povsod dogajajo rezi v infrastrukturne projekte, nikoli pa ni težav pri zagotavljanju sredstev za »delovanje levičarskih nevladnih organizacij«, je dejal. Za splošno družbeno korist več naredijo tisti, ki pomagajo po letošnjih neurjih ali ob lanskem požaru na Krasu, je izpostavil.

»Obstajata samo dva spola«

V drugem delu govora se je dotaknil stanja vrednot na Slovenskem. Dejal je, da »se očitne laži, nekaj, kar je dokazljivo na vsakem koraku, da ni res, prodaja kot mainstream, kot nekaj, kar je pač treba sprejeti, sicer si nemoderen, neurban, zaplankan, nesolidaren«. Dejal je, da je treba prepoznati to nevarnost in nanjo opozoriti tudi druge, k čemur je tudi sam pozval, zavedanje tega pa poimenoval 'zdrava pamet'.

Pri tem je izpostavil predvsem teorijo spolov in opozoril na nekatere prisotne, ki so nosili majice z napisom 'obstajata samo dva spola'.

Dotaknil se je tudi volitev v Evropski parlament čez slabo leto dni in dejal, da bodo v stranki pripravili najboljšo kandidatno listo doslej. V pripravah nanje pa morajo predvsem okrepiti članstvo, največ v vrstah Slovenske demokratske mladine, ki je starejši člani stranke ne smejo jemati kot konkurenco, je dejal.

Pohodniške in plezalne aktivnosti

Udeležence tabora so pozdravili tudi bovški župan Valter Mlekuž, poslanec SDS ter podpredsednik DZ Danijel Krivec in predsednik Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma Anton Žunter. Mlekuž je zbrane pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da se za izgradnjo nove kaninske žičnice pridobi državna sredstva.

Program poletnega tabora od nedelje dalje vsak dan do 5. avgusta vsebuje predvsem organizirane pohodniške in plezalne aktivnosti na Bovškem in v Julijskih Alpah, prenočevanje pa je organizirano v kampu Klin v Lepeni.