Koprski gasilci so okoli pol devete ure zjutraj iz morja pri Izoli potegnili utopljenca, truplo pa predali pristojnim službam, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Na Policijski upravi Koper so potrdili, da je pokojni 19-letni Ukrajinec, pišejo Primorske novice. Sumljivih okoliščin smrti za zdaj niso ugotovili, je pa zdravnica odredila sanitarno obdukcijo.

Preberite še: Največ utopitev v rekah, sledi morje

Po poročanju Primorskih novic so truplo našli pri carinskem pomolu. Policisti preiskavo nadaljujejo. Zanima jih, kako je najstnik prišel v Izolo.