Tokrat bodo nevihte nastajale nad Slovenijo in bo njihova lokacija in čas nastanka še težje napovedljiva kot v petek, ko so nevihtni sistemi nastali nad sosednjo Italijo in potovali proti našim krajem, poroča Arso.

Iz Italije močnejši nevihtni celici

Po podatkih Arsa sta v Italiji trenutno dve močnejši nevihtni celici. Prva, bolj oddaljena, se nahaja v bližini Benetk in je že nad morjem, druga pa je zahodno od Gradeža. »Pričakujemo, da bosta v naslednji uri do uri in pol dosegli Kras in Slovensko Istro. Glavna nevarnost bodo močni sunki vetra spremenljive smeri, močni nalivi in lahko tudi toča,« so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Tudi na Notranjskem med Jurščami in Loškim potokom je nastala nevihta, ki se obnavlja. Glavna nevarnost so dolgotrajni nalivi, lahko tudi manjša toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki. Nevihte nastajajo tudi v Avstriji in bodo v naslednjih urah dosegle severno Slovenije, opozarja uprava.

Včeraj 350 dogodkov

Petkova neurja so po državi povzročila številne preglavice, ki jih bodo ponekod gasilci odpravljali tudi danes. Uprava RS za zaščito in reševanje je po doslej zbranih podatkih zabeležila 350 dogodkov, od tega 116 na območju regijskega centra Slovenj Gradec, 91 na območju regijskega centra Celje, 65 na območju regijskega centra Ljubljana, 17 na območju regijskega centra Novo mesto, 16 na območju regijskega centra Koper, 12 na območju regijskega centra Maribor, 11 na območju regijskega centra Kranj, osem na območju regijskega centra Brežice, šest na območju regijskega centra Trbovlje, po tri na območjih regijskih centrov Nova Gorica in Postojna ter dva na območju regijskega centra Murska Sobota.

Gasilci iz 139 gasilskih enot so predvsem odstranjevali podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe objektov ter prečrpavali meteorno vodo iz objektov. Zaradi močnega deževja so nastajali večji hudourniki in narasli vodotoki, ki so poplavljali prostore objektov in vozišča. Prav tako se je sprožilo več zemeljskih plazov. V Ankaranu se je zaradi močnega vetra odvezala jadrnica, v občini Metlika pa so iz kampa blizu naselja Želebej gasilci na varno umaknili 23 otrok.