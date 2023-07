S ponudbo so v klubu želeli prepričati Mbappeja o podaljšanju pogodbe. Zdaj mu ta velja do 30. junija 2024, za zdaj pa je francoski zvezdnik ni podaljšal.

Če pri PSG svojega najboljšega napadalca ne želijo iz rok izpustiti kot prostega igralca, bi ga klub moral prodati v tem poletnem ali prihajajočem zimskem prestopnem roku.

Vendar pa naj bi Mbappe že nakazal, da želi izpolniti svojo pogodbo v Parizu. Menda naj bi zato prejel še dodatno finančno nagrado za zvestobo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri PSG sumijo, da ima Francoz, ki naj bi se preselil v Španijo, že sklenjeno predpogodbo z Real Madridom, da bi se nato naslednje leto kot prost igralec preselil v špansko prestolnico. Po poročanju medijev je Real to zanikal.

Mbappeju naj bi dvorila tudi Savdska Arabija. Superzvezdnik ima ponudbo, ki je »trikrat večja od Real Madrida«, so zapisali pri Defensa Centralu, odkar je Savdijce zavrnil svetovni prvak Lionel Messi.

Pri PSG so v petek zvečer podžgali ugibanja o Mbappejevi prihodnosti, ko so objavili moštvo za poletno turnejo po Japonski in Južni Koreji. Med 29 izbranci novega trenerja Luisa Enriqueja ga ni bilo na seznamu.