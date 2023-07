»Glede na podatke bo vročinski val trajal od 16 do 17 dni, kar se v naši državi še nikoli ni zgodilo,« je za grško javno televizijo ERT povedal direktor raziskav na grškem nacionalnem observatoriju Kostas Laguvardos, medtem ko vročinski val traja že enajsti dan.

V Grčiji vročinski val opredeljujejo kot obdobje, ko temperatura doseže ali preseže 39 stopinj Celzija. Ta konec tedna pričakujejo temperature do 45 stopnji Celzija. Prejšnji rekordno dolg vročinski val so v Grčiji zabeležili leta 1987, ko je vročina trajala 11 dni.

Gasilci so v luči hude vročine opozorili na veliko nevarnost gozdnih požarov. Medtem so uspeli požare na območju Aten in Peloponeza obvladati, vendar se lahko ti še razplamtijo. Največ težav imajo še vedno s požarom na otoku Rodos.

Na pomoč grškim gasilcem je že pripelo več sto gasilcev iz Romunije, Bolgarije, Poljske, Slovaške in Malte, z gasilskimi letali in helikopterji pa pomagajo tudi Francija, Italija, Turčija, Ciper, Izrael in Jordanija.

Grčija se - enako kot večji del Sredozemlja - trenutno sooča s hudimi vročinskimi valovi. Vsa arheološka najdišča v državi, vključno z Akropolo v Atenah, bodo do nedelje v najbolj vročem delu dneva zaprta.

Za ta konec tedna so sicer meteorologi napovedali, da bi lahko bil najbolj vroč v mesecu juliju v Grčiji v zadnjih 50 letih.