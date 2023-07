Po besedah Aksjonova je eksplozija odjeknila v skladišču streliva v okrožju Krasnogvardejsk v osrednjem delu Krima. Na Telegramu je zapisal, da so evakuirali območje v radiju petih kilometrov od kraja eksplozije, in da poročil o žrtvah zaenkrat ni. Prebivalce je pozval, naj ostanejo mirni.

»Da bi zmanjšali tveganje, smo sprejeli tudi odločitev o ustavitvi železniškega prometa na krimskih železnicah,« je še pojasnil. Kasneje so začasno ustavili tudi cestni promet čez krimski most, ki polotok povezuje z rusko regijo Krasnodar, a je ta medtem že stekel naprej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski napadi na Krim so se v zadnjih tednih okrepili. V začetku tedna sta v napadu na omenjeni most umrla dva človeka. Zatem je na enem tamkajšnjih vojaških vadišč izbruhnil požar, zaradi katerega so evakuirali več kot 2000 civilistov.

Ruski mediji so takrat poročali o eksplozijah, Kijev pa je trdil, da je na polotoku uspešno izvedel operacijo. V četrtek so proruske oblasti sporočile, da je bila v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na eno od naselij na severozahodu polotoka ubita najstnica.

Medtem je Vjačeslav Gladkov, guverner ruske regije Belgorod ob meji z Ukrajino, danes na Telegramu sporočil, da je Ukrajina s kasetnim strelivom, ki so je Kijevu nedavno priskrbele ZDA, zadela tamkajšnjo vas Žuravlevka. Po njegovih besedah so ukrajinske sile na vas izstrelile 21 artilerijskih in tri kasetne izstrelke.

Žrtev ali materialne škode naj ne bi bilo. Ukrajinske sile naj bi sicer napadle 13 vasi v regiji. V treh od njih so bile poškodovane hiše in električni vod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ruskih napadih v regiji Doneck več mrtvih

V ruskem obstreljevanju vasi blizu mesta Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo v petek zvečer ubitih šest ljudi, ranjenih pa pet, je danes na Telegramu sporočil vodja regionalne ukrajinske vojaške uprave Pavlo Kirilenko. Iz urada ukrajinskega državnega tožilca so sporočili, da so odprli preiskavo zaradi vojnega zločina.

Oblasti v regiji Dnipropetrovsk pa so sporočile, da so bili v ruskem topniškem napadu v mestu Nikopol ranjeni trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Mesto Nikopol sicer leži ob reki Dneper, na nasprotnem bregu kot jedrska elektrarna Zaporožje, ki jo zasedajo ruske sile.

Rusija je invazijo na Ukrajino začela februarja lani. Trdi, da so tarča napadov njenih sil samo vojaški cilji, vendar je invazija doslej zahtevala že številne žrtve med civilisti.