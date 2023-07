»Pod njegovim vodstvom Cia zagotavlja jasen in dolgoročen pristop k najpomembnejšim izzivom nacionalne varnosti - od spopadanja z brutalno agresijo Rusije na Ukrajino, upravljanja odgovorne konkurence z Ljudsko republiko Kitajsko, do obravnavanja priložnosti in tveganj novih tehnologij,« je v izjavi zapisal Biden.

»Bill mi je vedno dajal jasne in neposredne analize, ki so dajale prednost varnosti in zaščiti ameriškega ljudstva, kar odraža vlogo, ki jo ima Cia pri odločanju o naši nacionalni varnosti v tem kritičnem času,« je dodal.

Cia je imela osrednjo vlogo v strategiji Bidnove administracije do Rusije med invazijo na Ukrajino, vključno z objavljanjem obveščevalnih podatkov v zvezi z invazijo med pripravami nanjo. ZDA so bile namreč med redkimi državami, ki so opozarjale, da se Rusija pripravlja na napad.

Vloga direktorja Cie se je v zadnjih nekaj letih spreminjala, odvisno od predsednika. Direktorja Cie v vladi bivšega predsednika Donalda Trumpa - Mike Pompeo in Gina Haspel - sta bila položaja na ravni kabineta, vendar se je Biden ob nastopu mandata odločil, da položaja ne bo vključil v svoj kabinet.

»Današnja predsednikova napoved priznava bistvene prispevke Cie k nacionalni varnosti in odraža njegovo zaupanje v naše delo. Počaščen sem, da lahko opravljam to nalogo in zastopam izjemno delo naših obveščevalcev,« je med drugim sporočil Burns.