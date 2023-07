29

doseženih golov v eni prvoligaški sezoni je rekord, ki si ga lastita dva nogometaša: Zoran Ubavić (SCT Olimpija) v premierni sezoni 1991/92 in Hrvat Ante Vukušić (NK Olimpija Ljubljana) v 2019/20. Po 25 golov so dosegli Sašo Udovič (Slovan, 1992/93), Štefan Škaper (Beltinci, 1994/95) in Ermin Šiljak (Olimpija, 1995/96), po 24 pa Kliton Bozgo (Maribor, 1999/2000) in Miran Burgič (Gorica, 2005/06).