Če gre verjeti stavnicam, ima največ možnosti, da (p)ostane slovenski prvak, Olimpija, na katero je kvota le 2,50. Zelo blizu sta ji Maribor (2,75) in Celje (2,80), za vodilno trojico pa že krepko zaostajata Domžale in Mura (po 50,00). Drugo polovico desetčlanske lige začenja Koper (75,00), nato pa sledijo štirje klubi, ki bi (če bi postali prvaki, kar pa verjetno spada na področje znanstvene fantastike) vam za en vložen evro prinesli kar manjše bogastvo: Radomlje (kvota 250,00), Bravo (350,00), Rogaška (400,00) in Aluminij (500,00). Kot zanimivost velja omeniti, da nobenega od treh – vsaj na papirju – najboljših klubov ne vodi slovenski trener. Na Olimpijini klopi je Portugalec Joao Henriques, na mariborski Hrvat Damir Krznar, na celjski Španec Albert Riera.

Na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani so trenerji vseh desetih prvoligašev predstavili svoje cilje v sezoni 2023/24. Olimpijin strateg Joao Henriques je po lanski dvojni domači kroni (prvenstvo in pokal) pod vodstvom predhodnika Alberta Riere, ki je ponovil dosežek Hrvata Igorja Biščana iz sezone 2017/18, stopil v velike čevlje. Vse, kar bo manj kot ponovitev Špančevega dosežka iz minule sezone, bo športna javnost ocenila kot neuspeh. »Biti trener najboljšega kluba v Sloveniji je čast in privilegij. Seveda zelo rad zmagujem in verjamem, da bom dosegel več zmag kot porazov. V zadnjih petih letih sem veliko delal, a s klubi na Portugalskem nisem mogel višje od šestega, sedmega mesta. Naša cilja v slovenskih tekmovanjih sta jasna: boriti se za obe lovoriki in ju tudi osvojiti,« napoveduje 50-letni Joao Henriques, ki ga že v prvem krogu danes čaka težka preizkušnja – gostovanje v Kopru.

Za Hrvata je liga svetinja

Maribor je v minuli sezoni ostal brez obeh domačih lovorik, kar se je zgodilo prvič po letu 2008. V klubu je bilo spet veliko odhodov (Žan Vipotnik, Marko Tolić, Rok Kronaveter, Rok Sirk ...) in prihodov igralcev (Blaž Vrhovec, Hilal Soudani, Xhuliano Skuka ...), trener Damir Krznar pa pravi, da so novinci večinoma brez velikih izkušenj, a imajo potencial. Zdaj ima na razpolago dvajset igralcev, kar je zelo pomembno za rotacijo, upa pa, da prestopni rok prihodov še ni končan. »Maribor ima vedno svete cilje – boj za lovorike. Igrali bomo na dveh frontah, doma in v Evropi, toda prvenstvo je svetinja, šele potem pridejo na vrsto druga tekmovanja. Prepričan sem, da se lanska sezona brez lovorike ne bo ponovila,« pravi 51-letni Hrvat Damir Krznar, ki je že pred začetkom lige doživel šok, saj se je poškodoval novinec in alžirski zvezdnik Hilal Soudani.

»V Sloveniji nikoli ne bom trener kluba, ki ni Olimpija. Dajem častno besedo, ki pri meni nekaj velja,« je pred dvema mesecema, ko je moral zapustiti Ljubljano, zatrjeval Albert Riera. A Španec je v četrtek podpisal pogodbo z v minuli sezoni drugouvrščenim Celjem, ob tem pa je s sabo pripeljal še Maria Kvesića, ki je v prejšnji sezoni za Olimpijo dosegel 12 golov in osem podaj. Na vprašanje, zakaj je prelomil besedo (velik del Olimpijinih navijačev ga zato vidi kot »izdajalca«, čeprav je bil še pred dvema mesecema zanje junak), je včeraj odgovoril, da to ni tema za tokratno novinarsko konferenco, ampak za klubsko v ponedeljek v Celju, kjer bo, če bo to potrebno, odgovoril tudi na dvesto vprašanj o tem.

Riera edini drugače oblečen

Riera – na celjski klopi je zamenjal Ukrajinca Romana Pilipčuka – je edini med desetimi trenerji prišel na novinarsko konferenco v klubski majici z logotipom in grbom Celja, ostalih devet pa v »civilkah«. »Ne vem, ali bom s Celjem igral enak nogomet kot z Olimpijo. Ne bom rekel, da je ekipa boljša ali slabša, je pa drugačna. Seveda ne morem obljubljati zmag in lovorik, čeprav vsak športnik želi zmagovati. Trenerji moramo poskrbeti, da bodo fantje lahko pokazali svoj talent, da iz njih iztisnemo najboljše in da bodo lahko igrali svoj najboljši nogomet,« meni Riera, ki ima po imenih najbolj zvezdniško zasedbo v ligi.

Domžale so v sezoni 2022/23 osvojile četrto mesto v prvi ligi, trener Simon Rožman pa pričakuje še dve igralski okrepitvi: »Lanska sezona je bila lepa, a zdaj prihaja še težja. O konkretnih ciljih ne bi govoril, pred nami so izzivi, ki se jih veselimo, klubska filozofija pa je jasna: še naprej vzgajati mlade igralce.« Enako število točk kot Domžale je imela tudi Mura (po 52), a je končala mesto nižje. »Bilo je veliko odhodov igralcev (14, rekordno v ligi, op. p.) in nekaj prihodov. Temu smo prilagodili tudi načrt treningov in priprav ter tempiranje forme. O tem, kaj pričakujem na dolgi rok, težko govorim, bomo pa skušali čim bolje vstopiti v sezono,« poudarja Murin trener Dejan Grabić.

Koper s prevetreno zasedbo

Zoran Zeljković, trener Kopra, ki je lansko ligo končal šele na šestem mestu, ima tokrat na razpolago kadrovsko zelo prevetreno ekipo s 13 odhodi in devetimi prihodi. »Verjemem, da smo jo dobro sestavili. Številni odhodi so stalnica pri takšnih klubih, kot je Koper, dobre igralce pa je težko zadržati. Pripeljali smo nekaj izkušenih in preverjenih igralcev, pri izbiri smo velik poudarek namenili tudi njihovemu značaju. Smo optimistični in želimo v prvenstvo vstopiti precej bolje, kot smo končali lanskega.« V Radomljah so bili zelo zadovoljni z lanskim sedmim mestom, trener Oliver Bogatinov pa priznava: »Sezono začenjamo z glavnim ciljem – obstankom v ligi. Veliko fantov nas je zapustilo, novi še nimajo toliko prvoligaških izkušenj, imajo pa željo po dokazovanju.«

Takšen cilj ima tudi Bravo, osmi v minuli sezoni. Trener Aleš Arnol se zaveda, da ekipa še ni dokončno oblikovana, kar naj bi se zgodilo do konca prestopnega roka, napovedi o ciljih se želi izogniti, a dodaja: »Izgubili smo veliko igralcev, zdaj pa želimo sestaviti novo, mlado in predvsem slovensko ekipo.« Neposredno uvrstitev v prvoligaško druščino si je priigrala Rogaška, ki bo kot naslednica propadlega Steklarja, ki je nastopal v prvi ligi v sezonah 1991/92 in 1992/93, skušala v njej tudi obstati. A trener Oskar Drobne je presenetil z besedami: »Za nas bi to lahko bila najlažja sezona, saj nas ima večina za glavne avtsajderje. Imamo najnižji rejting in ugled, zato lahko gremo v sezono sproščeno in neobremenjeno, kar pa ne pomeni, da ne bomo skušali prav na vsaki tekmi zagreniti življenja nasprotniku.«

Noče biti muha enodnevnica

Aluminij se je po enoletnem igranju v drugi ligi spet vrnil med slovensko elito (v dodatnih kvalifikacijah je izločil Gorico), v kateri je pred tem igral šest sezon zapored, v primerjavi z minulo sezono pa sta klub zapustila le dva igralca. »Verjamem, da v ligi ne bomo muha enodnevnica in da lahko spišemo lepo zgodbo. Ekipa nima veliko prvoligaških izkušenj, jaz pa želim, da fantje uživajo v tej ligi. Če že pred začetkom sezone razmišljaš le o obstanku, je to še dodaten psihološki pritisk,« se zaveda trener Robert Pevnik.

Pari 1. kroga, danes ob 17.30: Mura – Domžale, Bravo – Rogaška, ob 20.15: Koper – Olimpija, jutri ob 17.30: Radomlje – Maribor, ob 20.15: Aluminij – Celje.

*** Seveda zelo rad zmagujem in verjamem, da bom dosegel več zmag kot porazov. V zadnjih petih letih sem veliko delal, a s klubi na Portugalskem nisem mogel višje od šestega, sedmega mesta. Naša cilja v slovenskih tekmovanjih sta jasna: boj za obe lovoriki in ju tudi osvojiti. Joao Henriques, trener Olimpije