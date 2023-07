Prihodnje leto bodo evropske volitve, obetajo se številne kadrovske rošade v Bruslju, eno pa je že napovedal Frans Timmermans, ki je zadnjih deset let podpredsednik evropske komisije. Sporočil je, da se poslavlja od evropske politike in da se bo na novembrskih predčasnih volitvah na Nizozemskem potegoval za položaj premierja. Tudi v primeru neuspeha bo ostal v poslanskih klopeh haaškega parlamenta, je pristavil.

V obeh evropskih komisijah je imel Timmermans zelo izpostavljeno vlogo. V tisti Jean-Clauda Junckerja je bil pristojen za izboljšanje regulative, vladavino prava in temeljne pravice. Takrat je prišel zelo navzkriž zlasti z oblastmi na Poljskem in Madžarskem zaradi njunih spornih politik. Junker ga je imenoval tudi za posrednika med Slovenijo in Hrvaško pri uresničevanju arbitražne odločbe o meji, Timmermans pa je njeno izvajanje javno podprl.

V komisiji Ursule von der Leyen je Timmermans zadolžen za njen največji projekt, evropski zeleni dogovor, torej za sveženj pobud in ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti. Tu je prihajal navzkriž z industrijo, kmeti in številnimi lobiji. To je bilo dobro vidno prejšnji teden, ko je evropski parlament po burni razpravi tesno potrdil izhodišča za pripravo zakona o obnovi narave.

Timmermans bo zaenkrat nadaljeval delo v komisiji, saj mu zaradi napovedane kandidature ni treba odstopiti. Bo pa komisija morala dobiti novega nizozemskega člana. Volitve evropskega parlamenta bodo sicer spomladi prihodnje leto, nova komisija pa ne bo prisegla pred jesenjo.

Desnica je kritična

Timmermans se bo na nizozemskih volitvah za premierski položaj potegoval kot kandidat svoje Delavske stranke (PvdA) in stranke Zelenih, ki sta se odločili za skupni nastop. Ena od anket je pokazala, da lahko zmagata, a samo, če bo on njun kandidat. »Čas je, da Nizozemska spet stopi bolj skupaj, namesto da se poglablja razkol. Pred nami so izredni izzivi: podnebna kriza, slabo stanje narave pa tudi vojna na meji Evrope. To bomo lahko rešili samo z ramo ob rami, manj razklani kot pretekla leta,« je ob najavi kandidature dejal 62-letni Timmermans.

Predčasne volitve bodo potekale zaradi odstopa dolgoletnega premierja Marka Rutteja, pod katerim je bil Timmermans v letih 2012–2014 zunanji minister. Rutte ni zmogel zgladiti sporov znotraj koalicije glede omejitve števila prosilcev za azil v državi. Ob odstopu je napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat in da odhaja iz politike, kar v nizozemsko politično krajino prinaša precej praznega prostora.

Pred Timmermansovo napovedjo kandidature je bilo glavni favorit za zmago populistično Gibanje kmetov državljanov (BBB), ki se je vzelo praktično od nikoder in marca zmagalo na regionalnih volitvah, na katerih se oblikuje sestava zgornjega doma parlamenta. Zaradi svojih evropskih politik je Timmermans z BBB ​že prišel navzkriž v preteklosti. Njegovo kandidaturo so kritizirali tudi na desnici. Vodja Stranke za svobodo Geert Wilders je dejal, da je s svojimi podnebnimi, migracijskimi in drugimi politikami »najslabše, kar se lahko zgodi Nizozemski«, iz Foruma za demokracijo pa so volilce pozvali, naj Nizozemsko »zaščitijo pred norijo« raznolikosti v Evropi, ki jo zagovarja Timmermans.