»Natančno 879 dni bo to nedeljo, 23. julija, minilo od tistega tragičnega 24. februarja 2021, ko so ognjeni zublji lakomno pohlastali kočo na Mozirski planini. Ta bo torej to nedeljo spet odprla svoja vrata številnim planincem in drugim naključnim obiskovalcem. Tudi sam sem ponosen, da sem pomagal po svojih močeh, ob zavedanju, da bom kmalu spet lahko šel na slasten štrudelj, ki ga bo spekla Alenka Vetrih, ki se kot najemnica prav tako vrača v to novo, zares lepo kočo,« se nedeljskega odprtja veseli Roman Čretnik iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje. Tudi gasilci so namreč, poleg številnih drugih prostovoljcev, večkrat priskočili na pomoč pri delih. Prav tako je prišla Planinskemu društvu Mozirje prav vsaka, četudi še tako skromna donacija. Teh se ne bodo branili niti v prihodnje, zato je Čretnik pozval vse, ki še niso člani PD Mozirje, da se včlanijo in tudi na tak način izkažejo podporo planinstvu v Mozirju.

Gradnja stala milijon evrov

PD Mozirje je Mozirsko kočo, ki leži na 1356 metrih nadmorske višine na južnem pobočju Boskovca, najvišjega vrha Golt ali Mozirskih planin, prevzelo v upravljanje leta 1984. Temeljito so jo obnovili in jo septembra 1986, ob njeni 90-letnici, svečano odprli. Nazadnje pa je koča temeljito obnovo dočakala leta 2011, ko so jo v celoti izolirali in oblekli v macesnovo fasado. Toda ognjeni zublji so bili 24. februarja 2021 neusmiljeni, z ognjem se je borila flota gasilcev iz celotne Zgornje Savinjske doline, a je niso mogli rešiti. Pogorela je do tal. V PD Mozirje niso stali križem rok. Dobra dva meseca po požaru so že pridobili gradbeno dovoljenje za novo kočo in se lotili zbiranja donacij. Še pred tem jim je Agencija RS za okolje izdala soglasje za rekonstrukcijo dovozne ceste od alpskega vrta do Mozirske koče, s čimer so izvajalcem del omogočili lažji dostop. »Gradnja je potekala v skladu s terminskim planom, čeprav smo se srečevali s finančnimi težavami. Res je tudi, da smo odprtje sprva načrtovali spomladi, a se ni izšlo. Lani zaradi zimskih razmer del nismo mogli pravočasno začeti, zato smo ministrstvo zaprosili za podaljšanje roka izvedbe projekta, čemur so ugodili,« pove Boštjan Goličnik, predsednik PD Mozirje. Kot doda, je nova planinska postojanka podobnih mer kot prejšnja. V koči je 45 ležišč, ki jih bo glede na potrebe lahko tudi več, v gostinskem delu pa 50 sedišč, še dodatnih 30 jih je na terasi. »Pri novi koči smo ohranili določene značilnosti klasične alpske arhitekture, v njej se prepletata preteklost in pridih sodobnosti, poskrbeli smo tudi za naravne materiale,« še pravi Goličnik. Gradnja je stala nekaj manj kot milijon evrov, od tega je bilo zbranih 200.000 evrov donacij, 300.000 evrov so pridobili z razpisa gospodarskega ministrstva za planinsko infrastrukturo, 400.000 evrov pa jim je nakazala zavarovalnica iz naslova odškodnin. Za preostanek so najeli bančno posojilo. Vesela, da se po skoraj poltretjem letu vrača v Mozirsko kočo, je tudi Alenka Vetrih, ki obljublja, da bo znova razvajala brbončice planincev, ki so radi prihajali v Mozirsko kočo tudi zaradi njenih dobrot: štrukljev, zavitkov in enolončnic. To nedeljo bodo na slavnostnem odprtju zaigrali člani domačega ansambla Golte in Godba Zgornje Savinjske doline.