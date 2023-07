“Na maternem jeziku stojimo ali pademo!”

‘Na maternem jeziku stojimo ali pademo!« opozarja Marko Bidovec, ustanovitelj fundacije Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma ter eden najbolj gorečih zagovornikov spoštovanja slovenskega jezika. »Ni je sile tega sveta, ki bi nam smela vzeti naše bistvo – slovenščino!« Domoljubnost v teh globalističnih časih digitalne komunikacije in multinacionalnih korporacij zveni kar nekoliko arhaično. A če domoljubja ne bomo gojili, nas bo pobralo. »Kot evropski ljudje bodimo eno v duhu in ljubezni, a ohranimo svoje lastne obraze,« je zapisal že Srečko Kosovel.