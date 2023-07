Ameriški predsednik Joe Biden je v intervjuju, ki ga je v začetku julija predvajala televizija CNN, dejal, da je glede dobave tega orožja Ukrajini sprejel »zelo težko odločitev«, ki jo je utemeljil z dejstvom, da Kijevu »zmanjkuje streliva«.

Tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby je v četrtek na vprašanje, ali Kijev zdaj uporablja ameriške kasetne bombe, odgovoril pritrdilno. Po njegovih besedah je bilo to orožje nameščeno na frontni črti »v zadnjem tednu«.

Kasetno strelivo vsebujejo več manjših bomb in te se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Namenjene so uničevanju tankov in druge opreme ter vojakov, saj lahko zadenejo več tarč naenkrat. A za njimi ostane veliko streliva, ki ne eksplodira in predstavlja nevarnost za civiliste po spopadih tudi desetletja kasneje. Konvencijo o prepovedi kasetnih bomb je podpisalo več kot 120 držav članic, med katerimi pa ni ZDA in Rusije.

Putin: Ukrajinska protiofenziva kljub zahodni pomoči neuspešna

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes med sestankom sveta za nacionalno varnost v Kremlju aktualno ukrajinsko protiofenzivo označil za neuspeh. Kot je poudaril v televizijskem prenosu, ta navkljub »enormnim vlaganjem« Zahoda zaenkrat ni dala rezultatov. »Ne pomagajo niti ogromna sredstva, ki so bila vložena v režim v Kijevu, niti dobave zahodnega orožja, tankov, topništva, oklepnih vozil in raket,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.dejal Vladimir Putin.

Ukrajina je v začetku junija sprožila protiofenzivo za osvoboditev območij, ki so jih zasedle ruske enote. Kljub relativno počasnemu napredovanju ukrajinske vojske, ta nadaljuje z ofenzivnimi operacijami na jugu in vzhodu države. Da ukrajinske sile napredujejo počasneje, kot bi si želeli, je nedavno priznal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Putin se je glede tuje pomoči Ukrajini obregnil ob Poljsko, ki jo je obtožil, da neposredno posega v konflikt s ciljem, da zasede ukrajinsko ozemlje. Varšava je zaradi dejavnosti ruske najemniške vojske Wagner v Belorusiji v zadnjem obdobju premaknila dodatne sile proti vzhodu države. Putin je posvaril, da bo vsak napad na Belorusijo obravnavan kot napad na Rusko federacijo, še navaja AFP.

V novem ruskem obstreljevanju Ukrajine najmanj pet mrtvih

V vasi Družba v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine sta bila danes v ruskem obstreljevanju ubita dva otroka, brat in sestra, je sporočil ukrajinski guverner regije Pavlo Kirilenko. Ta je pred tem sporočil, da sta bila dva človeka, par, ubita tudi v ruskem obstreljevanju v bližnjem kraju Konstantinovka. O še eni žrtvi so poročali iz regije Černigiv.

»Okoli treh popoldne so Rusi s topništvom obstreljevali vas - eden od izstrelkov je zadel dvorišče, kjer sta bila otroka,« e na družbenih omrežjih sporočil Kirilenko. Deček je bil star 10, dekle pa 16.

O še eni smrtni žrtvi so poročali iz regije Černigiv na severu Ukrajine. Po navedbah guvernerja regije Vjačeslava Čausa so po ruskem obstreljevanju našli mrtvega uslužbenca kulturnega centra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.