Zdravko Čolić graja svojo hčerko, ker se vseskozi fotografira

Sarajevski pevec Zdravko Čolić se pripravlja na velik koncert v Travniku v Bosni in Hercegovini, ob tej priložnosti pa se je razgovoril za časnik Dnevni avaz. Pevec že štiri desetletja ohranja tako uspešno kariero kot svoj zakon, kar mu po njegovih besedah uspeva zato, ker je tako vzgojen. »Družina je ena stvar, vse drugo pa je nekaj drugega. S svojo ženo sem se zabaval 11 let pred poroko in do takrat sva že lahko videla, kako nama je in kako nama gre, ali se bova razšla ali ostala skupaj,« je povedal in dodal, da je bil vzgojen tradicionalno. »Če imaš družino, sem za to, da v zakonu nikoli ne pride do ločitve. Moral bi obstajati res velik, debel razlog, da bi se to zgodilo.«