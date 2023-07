Brad Pitt proti Draganu Bjelogrliću

Ameriški igralec Brat Pitt zadnje tedne zbuja pozornost z mladostniškim videzom. V začetku meseca so ga naključni mimoidoči in paparaci ujeli na francoski rivieri, med snemanjem reklame za eno od blagovnih znamk kavnih aparatov, minuli teden pa še na finalu Wimbledona. V svojih pripombah so bili enoglasni – Pitt je pri svojih 59 letih še vedno videti kot mladostnik, na družbenih omrežjih v naši regiji pa so se odločili za primerjavo Pitta z igralcem z območja nekdanje Jugoslavije. Našli so srbskega igralca, režiserja in producenta Dragana Bjelogrlića, ki ima tako kot Pitt 59 let, nima pa te sreče, da bi tako kot on ohranil mladostniški videz. »60 let na Balkanu in v Hollywoodu,« piše v eni od objav na instagramu, v kateri se je znašla fotografija obeh. Primerjava je kmalu postala viralna in na koncu prišla tudi do Bjelogrlića, ki se je oglasil na instagramu. »Vidim, da je to hit,« je pokomentiral fotografijo. Bjelogrlić se je sicer rodil leta 1963 v Beogradu, znan pa je po kultni seriji Bolji život, ki so jo predvajali med letoma 1987 in 1991. Igral je v vrsti znanih filmov, medtem ko se je kot režiser proslavil predvsem s filmom Montevideo, Bog te video leta 2010.