Tudi nova sezona prve slovenske nogometne lige, ki se začenja ta vikend, pomeni, da bo konec prihodnjega maja prejšnja sezona za marsikoga boljša preteklost. Pričakujemo lahko, da se bo ponovil ali celo povečal razkorak med zgornjim in spodnjim domom lige. Začetek boja za obstanek se bo začel že s prvo tekmo v Šiški, kjer bo Bravo gostil novinca Rogaško, ekipo, v kateri je še najbolj znano ime Oskar Drobne. Bravo je občutno prenovljen, brez Martina Kramariča, vendar z zanimivimi pridobitvami, kot sta Jakoslav Stanković iz Tabora in Matej Poplatnik, nekoč nezgrešljivi napadalec Triglava iz Kranja. Specifika igrišča, trenutka in Drobne na klopi gostov navajajo predvsem na stavo, da na tekmi ne bo padlo več kot 2,5 gola skupno, za kar je na voljo kvota 1,65.

Previdnost na obeh straneh lahko pričakujemo tudi na tekmi Mura – Domžale, čeravno rezultati pripravljalnih oziroma poletnih tekem kažejo, da gre za ekipi s prepustnimi obrambami. To navaja na stavo, da bi lahko videli gola v obeh mrežah, za kar stavnica ponuja kvoto 1,63, v kombinaciji z remijem pa 4,25.

Koper – Olimpija bo prvi derbi. Koper je pridobil Nika Omladiča, kar je ena večjih okrepitev prestopnega roka, kot tudi namig, da je od gostiteljev pričakovati čvrst format, medtem ko v primeru gostov velja, da prvaka nikdar ne gre podcenjevati. Zelo možen remi, ki bi na stavnici prinesel pomnožek investicije s koeficientom 3,30.

Ena zanimivejših tekem kroga bo gostovanje Maribora pri Radomljah, katerih trener Oliver Bogatinov je eden verodostojnejših pri nas, pri čemer ne igra nujno bunker. Možno je pričakovati gole na obeh straneh, za kar je v ponudbi koeficient 1,69. Če kdaj, se v prvem krogu zdi smiselno tvegati s stavo na zmago domačih, ki obeta pomnožek investicije s 4,25.

In še štajerski obračun med Aluminijem in favoriziranim Celjem z Albertom Riero na klopi in s silovito dokupljeno ekipo. Toda gostom v Kidričevem zagotovo ne bo steklo gladko, trdo bo in verjetno bo to tekma z manjšim številom golov od 2,5 skupno.