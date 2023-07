#portret Senad Jušić: vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije

Čeprav je razpis za generalnega direktorja policije še v teku, kandidat in aktualni vršilec dolžnosti te funkcije Senad Jušić pospešeno kadruje na vodilnih mestih v policiji. Pri tem ima zeleno luč notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ne glede na to, da bo ta – tako kot vsak notranji minister do zdaj – zanikal kakršno koli vplivanje ali vpletanje v kadrovanje v policiji. Po eni strani se zato vzbuja vtis, da je Jušić v resnici že izbran za novega šefa policije s polnim mandatom, čeprav se utegne zaplesti z njegovim pomanjkanjem vodstvenih izkušenj.