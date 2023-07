Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik Mladine

Novi svet RTV Slovenija se je za zdaj izkazal. Abotne razprave o političnem uravnoteževanju programa so izginile, politični diskurz tudi, neumnost in prostaškost tudi. To je prav neverjeten napredek, ki se ga verjetno večina članov sveta RTV sploh ne zaveda – in dejansko ključen. Normalnost novega sveta RTV se je pokazala tudi pri izbiri novega vodstva. Zvezdan Martič je bil favorit zaposlenih, večina zunanjih članov je bila najprej do te izbire zadržana. A kdor je poslušal njihove razprave, je zaznal, da niso tehtali, kdo jim je všeč, ampak izrazito vsebinsko – torej z vidika zavoda, njegove stabilnosti in prihodnosti. In ko je nato Martič za člana uprave izbral svojega protikandidata, dosedanjega direktorja Kina Šiška Simona Karduma, ki je dolga leta vodil eno redkih sodobnih kulturnih institucij v državi (dejansko jo je z ekipo ustvaril), je s tem pokazal, da razume, da se mora RTV Slovenija odpreti in začeti govoriti drugačen jezik. Tudi pred političnim prevzemom je bila namreč TV Slovenija zaprašena, capljala je za časom, informativni program je bil novinarsko šibek in netelevizičen. Nova ekipa mora torej ne samo sestaviti nazaj tisto, kar so komisarji SDS uničili in ukinili, začeti mora delati televizijo, ki bo v koraku s časom. A kot smo zapisali: pričakovanja ne smejo biti prevelika, RTV Slovenija je zlomljen sistem. x Mladina